Якщо дозволимо Путіну перемогти, доведеться сплатити високу ціну – Столтенберг
Ціна, яку ми платимо як союзники по НАТО, вимірюється грошима, а українська держава платить ціну, яка вимірюється кров’ю. І якщо ми дозволимо Путіну перемогти, усім нам доведеться заплатити набагато вищу ціну, інакше авторитарні режими в усьому світі дізнаються, що вони можуть отримати те, що хочуть.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Якщо дозволимо Путіну перемогти, доведеться сплатити високу ціну – Столтенберг»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 20:11;
Кореспондент Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціна, яку ми платимо як союзники по НАТО, вимірюється грошима, а українська держава платить ціну, яка вимірюється кров’ю. І якщо…".