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Якщо дозволимо Путіну перемогти, доведеться сплатити високу ціну – Столтенберг

Політика 20:11   21.11.2022
Єнс Столтенберг
генеральний секретар НАТО
Якщо дозволимо Путіну перемогти, доведеться сплатити високу ціну – Столтенберг

Ціна, яку ми платимо як союзники по НАТО, вимірюється грошима, а українська держава платить ціну, яка вимірюється кров’ю. І якщо ми дозволимо Путіну перемогти, усім нам доведеться заплатити набагато вищу ціну, інакше авторитарні режими в усьому світі дізнаються, що вони можуть отримати те, що хочуть.

Автор: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО

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  • Категорії: Інтерв'ю, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2022 в 20:11;

    • Кореспондент Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ціна, яку ми платимо як союзники по НАТО, вимірюється грошима, а українська держава платить ціну, яка вимірюється кров’ю. І якщо…".