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Если позволим Путину победить, придется заплатить высокую цену — Столтенберг

Мир 20:11   21.11.2022
Йенс Столтенберг
генеральный секретарь НАТО
Если позволим Путину победить, придется заплатить высокую цену — Столтенберг

Цена, которую мы платим как союзники по НАТО, измеряется деньгами, а украинское государство платит цену, которая измеряется кровью. И если мы позволим Путину победить, всем нам придется заплатить гораздо более высокую цену, иначе авторитарные режимы во всем мире узнают, что они могут получить то, что хотят.

Автор: Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

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  • Категории: Интервью, Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 20:11;

    • Корреспондент Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Цена, которую мы платим как союзники по НАТО, измеряется деньгами, а украинское государство платит цену, которая измеряется кровью. И если…".