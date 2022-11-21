Если позволим Путину победить, придется заплатить высокую цену — Столтенберг
Цена, которую мы платим как союзники по НАТО, измеряется деньгами, а украинское государство платит цену, которая измеряется кровью. И если мы позволим Путину победить, всем нам придется заплатить гораздо более высокую цену, иначе авторитарные режимы во всем мире узнают, что они могут получить то, что хотят.
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2022 в 20:11;
Корреспондент Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Цена, которую мы платим как союзники по НАТО, измеряется деньгами, а украинское государство платит цену, которая измеряется кровью. И если…".