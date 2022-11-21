Если позволим Путину победить, придется заплатить высокую цену — Столтенберг

Цена, которую мы платим как союзники по НАТО, измеряется деньгами, а украинское государство платит цену, которая измеряется кровью. И если мы позволим Путину победить, всем нам придется заплатить гораздо более высокую цену, иначе авторитарные режимы во всем мире узнают, что они могут получить то, что хотят.