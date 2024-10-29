Противник чітко визначив, у чому він значно сильніший за нас – Машовець
Фото: фейсбук Костянтина Машовця
Противник, чітко визначив те, в чому він ЗНАЧНО сильнішій за нас в цій війні… Не боїться обмінювати своїх людей на території… Одночасно з цим Україна в особі її вищого військово-політичного керівництва (більшою мірою, звісно, військового), навпаки, чомусь вирішила позбутися вдалих й достатньо ефективних децентралізованих методів ведення війни… Тепер намагається, на відміну від вдалого початкового етапу війни, “обороняти кожний клаптик”, саме в тій стратегічній парадигмі, яку нав’язав нам противник. Результати цих змін, ми й спостерігаємо зараз.
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- Категорії: Події, Політика, Сказано, Україна; Теги: війна, Машовець, наступ;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Жовтня 2024 в 08:49;
Кореспондент Костянтин Машовець, військовий оглядач у цій статті розкриває тему новин про те, що "Противник, чітко визначив те, в чому він ЗНАЧНО сильнішій за нас в цій війні… Не боїться обмінювати своїх людей на…".