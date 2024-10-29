Противник четко определил, в чем он значительно сильнее нас — Машовец

Противник четко определил то, в чем он ЗНАЧИТЕЛЬНО сильнее нас в этой войне… Не боится обменивать своих людей на территории… Одновременно с этим Украина в лице ее высшего военно-политического руководства (в большей степени, конечно, военного), наоборот, почему-то решила избавиться от удачных достаточно эффективных децентрализованных методов ведения войны… Теперь пытается, в отличие от удачного начального этапа войны, «оборонять каждый клочок», именно в той стратегической парадигме, которую навязал нам противник. Результаты этих изменений мы и наблюдаем сейчас.