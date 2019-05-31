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В обласній дитячій клінічній лікарні № 1 відбулось святкування до Дня захисту дітей (відео)

Общество 23:23   31.05.2019 485
Олександр Григоров
В обласній дитячій клінічній лікарні № 1 відбулось святкування до Дня захисту дітей (відео)

У заході взяла участь харківська регбійна команда «Олімп».

Зустрічати свято у лікарні — не привід для радощів. Але керівництво закладу зробило все можливе, аби святкова атмосфера торкнулася кожної дитини. Почесними гостями запросили харківських регбістів — гравців клубу «Олімп» та збірної України. Вони одним зовнішнім виглядом уособлюють здоров’я.

Максим Кравченко, менеджер збірної України з регбі
 Это большая беда, когда дети болеют. Хотелось бы, чтобы дети занимались спортом, были здоровы. И в преддверии праздника мы желаем всем деткам — не болейте, радуйтесь жизни.

Харківська регбійна команда — постійний гість у першій обласній дитячій лікарні. Допомагають не тільки по святах і не тільки подарунками.

Олег Косарев, гравець «Олімпу» і збірної України
 Мы приезжали, сдавали кровь. В прошлом году приезжали, поздравляли детей. И, если нас будут приглашать, мы всегда будем приезжать и помогать детям.

Регбісти і самі здавали кров, і заохотили інших колег за допомогою флеш-мобу. Головна лікарка каже: матеріал пішов на лікування дітей з онкологічного відділення. Відвідини закладу спортсменами, на її думку, мають і психологічну вагу: ті, хто перемагає в спорті, надихають на перемогу в боротьбі з хворобою.

Оксана Піонтковська, генеральний директор обласної дитячої клінічної лікарні №1
Это очень здорово, что есть такая внутрення миссия — помогать. То, что они приходят с подарками, и всегда все этого ждут, это классно. Мы готовы видеть их еще чаще, без поводов. Или придумать какой-то свой повод, где здоровье и спорт будут идти рядом.

Автор: Олександр Григоров

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