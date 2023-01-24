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Какие магазины, супермаркеты и ТРЦ работают в Харькове в январе. Список

Общество 19:52   24.01.2023
Елена Нагорная
Какие магазины, супермаркеты и ТРЦ работают в Харькове в январе. Список

В Харькове функционируют около 80% от довоенного количества супермаркетов, около 70% аптек, около 50% заведений ресторанного бизнеса, 85% рынков и торговых площадок.

Как сообщается на сайте горсовета, полностью или частично возобновили работу:

— сети супермаркетов «Класс», «Рост», «Метро», «Восторг», «Сильпо», «АТБ-маркет», «Чудо маркет»;
— магазины продовольственных товаров «Посад», «Агромол», «Салтовский мясокомбинат», «Кулиничи», «Рыбное ремесло»;
— магазины электротоваров и бытовой техники Comfy, «Эльдорадо», «Фокстрот»;
— магазины мобильных телефонов и аксессуаров «Алло», Gadgik;
— магазины товаров для дома Smilemarket, «Аврора»;
— магазины товаров, бывших в употреблении Smart Store;
— магазины косметики и бытовой химии Eva, Prostor и другие;
— фирменные магазины Харьковской бисквитной фабрики;
— сети зоомагазинов MasterZoo, ветцентр Vetastar, «Шиншилка», «Йошкин Кот».

Восстановлена работа ТРЦ «Никольский», «Дафи», «Французский бульвар» и «Караван».

Также в городе работают около 130 АЗС, среди которых сети «Окко», WOG, «БРСМ-Нафта», SOCAR, OVIS, SHELL и другие.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков, Экономика; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 января 2023 в 19:52;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове функционируют около 80% от довоенного количества супермаркетов, около 70% аптек, около 50% заведений ресторанного бизнеса, 85% рынков и торговых площадок.".