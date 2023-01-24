Какие магазины, супермаркеты и ТРЦ работают в Харькове в январе. Список

В Харькове функционируют около 80% от довоенного количества супермаркетов, около 70% аптек, около 50% заведений ресторанного бизнеса, 85% рынков и торговых площадок.

Как сообщается на сайте горсовета, полностью или частично возобновили работу:

— сети супермаркетов «Класс», «Рост», «Метро», «Восторг», «Сильпо», «АТБ-маркет», «Чудо маркет»;

— магазины продовольственных товаров «Посад», «Агромол», «Салтовский мясокомбинат», «Кулиничи», «Рыбное ремесло»;

— магазины электротоваров и бытовой техники Comfy, «Эльдорадо», «Фокстрот»;

— магазины мобильных телефонов и аксессуаров «Алло», Gadgik;

— магазины товаров для дома Smilemarket, «Аврора»;

— магазины товаров, бывших в употреблении Smart Store;

— магазины косметики и бытовой химии Eva, Prostor и другие;

— фирменные магазины Харьковской бисквитной фабрики;

— сети зоомагазинов MasterZoo, ветцентр Vetastar, «Шиншилка», «Йошкин Кот».

Восстановлена работа ТРЦ «Никольский», «Дафи», «Французский бульвар» и «Караван».

Также в городе работают около 130 АЗС, среди которых сети «Окко», WOG, «БРСМ-Нафта», SOCAR, OVIS, SHELL и другие.