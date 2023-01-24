Які магазини, супермаркети та ТРЦ працюють у Харкові в січні. Список

У Харкові функціонують близько 80% від довоєнної кількості супермаркетів, близько 70% аптек, близько 50% закладів ресторанного бізнесу, 85% ринків та торговельних майданчиків.

Як повідомляється на сайті міськради, повністю чи частково відновили роботу:

– мережі супермаркетів «Клас», «Рост», «Метро», «Восторг», «Сільпо», «АТБ-маркет», «Чудо маркет»;

– магазини продовольчих товарів «Посад», «Агромол», «Салтівський м’ясокомбінат», «Кулиничі», «Рибне ремесло»;

– магазини електротоварів та побутової техніки Comfy, «Ельдорадо», «Фокстрот»;

– магазини мобільних телефонів та аксесуарів «Алло», Gadgik;

– магазини товарів для дому Smilemarket, «Аврора»;

– магазини товарів, що були у вжитку Smart Store;

– магазини косметики та побутової хімії Eva, Prostor тощо;

– фірмові магазини Харківської бісквітної фабрики;

– мережі зоомагазинів MasterZoo, ветцентр Vetastar, «Шиншилка», «Йошкін Кот».

Відновлена робота ТРЦ «Нікольський», «Дафі», «Французький бульвар», «Караван».

Також у місті працюють близько 130 АЗС, серед яких мережі «Окко», WOG, «БРСМ-Нафта», SOCAR, OVIS, SHELL та інші.