Які магазини, супермаркети та ТРЦ працюють у Харкові в січні. Список
У Харкові функціонують близько 80% від довоєнної кількості супермаркетів, близько 70% аптек, близько 50% закладів ресторанного бізнесу, 85% ринків та торговельних майданчиків.
Як повідомляється на сайті міськради, повністю чи частково відновили роботу:
– мережі супермаркетів «Клас», «Рост», «Метро», «Восторг», «Сільпо», «АТБ-маркет», «Чудо маркет»;
– магазини продовольчих товарів «Посад», «Агромол», «Салтівський м’ясокомбінат», «Кулиничі», «Рибне ремесло»;
– магазини електротоварів та побутової техніки Comfy, «Ельдорадо», «Фокстрот»;
– магазини мобільних телефонів та аксесуарів «Алло», Gadgik;
– магазини товарів для дому Smilemarket, «Аврора»;
– магазини товарів, що були у вжитку Smart Store;
– магазини косметики та побутової хімії Eva, Prostor тощо;
– фірмові магазини Харківської бісквітної фабрики;
– мережі зоомагазинів MasterZoo, ветцентр Vetastar, «Шиншилка», «Йошкін Кот».
Відновлена робота ТРЦ «Нікольський», «Дафі», «Французький бульвар», «Караван».
Також у місті працюють близько 130 АЗС, серед яких мережі «Окко», WOG, «БРСМ-Нафта», SOCAR, OVIS, SHELL та інші.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2023 в 19:52;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові функціонують близько 80% від довоєнної кількості супермаркетів, близько 70% аптек, близько 50% закладів ресторанного бізнесу, 85% ринків та торговельних майданчиків.".