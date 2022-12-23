Один із супермаркетів METRO відновив роботу в Харкові (фото)
У Харкові відновив роботу один із супермаркетів гуртової торгівлі METRO – на проспекті Гагаріна.
Як розповіли МГ “Об’єктив” працівники центру, він відкрився сьогодні. Графік роботи – з 8:00 до 19:00, без вихідних.
У перший день роботи парковка перед супермаркетом була майже заповнена. В асортименті – традиційні товари, зокрема акційні.
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Варто зазначити, що під час повітряної тривоги відвідувачів просять терміново вийти на вулицю, а нові машини на територію не пропускають.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2022 в 18:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відновив роботу один із супермаркетів гуртової торгівлі METRO – на проспекті Гагаріна.".