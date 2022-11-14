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Які ринки, магазини та супермаркети працюють у Харкові. Інформація міськради

Економіка 20:25   14.11.2022
Олена Нагорна
Які ринки, магазини та супермаркети працюють у Харкові. Інформація міськради

Станом на 14 листопада у Харкові працює близько 80% від довоєнної кількості супермаркетів та приблизно 70% аптек, відкрито 39 із 53 ринків та торгівельних майданчиків, повідомили у міськраді.

Пресслужба мерії опублікувала перелік супермаркетів та магазинів, які повністю або частково відновили роботу. Це:

– продуктові магазини “Агромол”, “Салтівський м’ясокомбінат”, “Кулиничі”, “Роганський м’ясокомбінат”, “Галя балувана”;
– магазини електротоварів та побутової техніки Comfy, “Ельдорадо”, “Фокстрот”, “Алло”;
– магазини товарів для дому Smilemarket та “Аврора”;
– магазини косметики та побутової хімії Eva та Prostor;
– близько сотні магазинів зоотоварів MasterZoo, Ветцентр Vetastar, “Шиншилка”, “Йошкін Кот”.

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Працюють найбільші продовольчі ринки міста – Кінний, Центральний, Тракторозаводський, Новосалтівський та інші.

Також у Харкові встановлено близько 700 водоматів, де містяни можуть придбати питну воду.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 20:25;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 14 листопада у Харкові працює близько 80% від довоєнної кількості супермаркетів та приблизно 70% аптек, відкрито 39 із 53 ринків та торгівельних майданчиків, повідомили у міськраді.".