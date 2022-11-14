Які ринки, магазини та супермаркети працюють у Харкові. Інформація міськради
Станом на 14 листопада у Харкові працює близько 80% від довоєнної кількості супермаркетів та приблизно 70% аптек, відкрито 39 із 53 ринків та торгівельних майданчиків, повідомили у міськраді.
Пресслужба мерії опублікувала перелік супермаркетів та магазинів, які повністю або частково відновили роботу. Це:
– продуктові магазини “Агромол”, “Салтівський м’ясокомбінат”, “Кулиничі”, “Роганський м’ясокомбінат”, “Галя балувана”;
– магазини електротоварів та побутової техніки Comfy, “Ельдорадо”, “Фокстрот”, “Алло”;
– магазини товарів для дому Smilemarket та “Аврора”;
– магазини косметики та побутової хімії Eva та Prostor;
– близько сотні магазинів зоотоварів MasterZoo, Ветцентр Vetastar, “Шиншилка”, “Йошкін Кот”.
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Працюють найбільші продовольчі ринки міста – Кінний, Центральний, Тракторозаводський, Новосалтівський та інші.
Також у Харкові встановлено близько 700 водоматів, де містяни можуть придбати питну воду.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2022 в 20:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 14 листопада у Харкові працює близько 80% від довоєнної кількості супермаркетів та приблизно 70% аптек, відкрито 39 із 53 ринків та торгівельних майданчиків, повідомили у міськраді.".