Які ринки, магазини та супермаркети працюють у Харкові. Інформація міськради

Станом на 14 листопада у Харкові працює близько 80% від довоєнної кількості супермаркетів та приблизно 70% аптек, відкрито 39 із 53 ринків та торгівельних майданчиків, повідомили у міськраді.

Пресслужба мерії опублікувала перелік супермаркетів та магазинів, які повністю або частково відновили роботу. Це:

– продуктові магазини “Агромол”, “Салтівський м’ясокомбінат”, “Кулиничі”, “Роганський м’ясокомбінат”, “Галя балувана”;

– магазини електротоварів та побутової техніки Comfy, “Ельдорадо”, “Фокстрот”, “Алло”;

– магазини товарів для дому Smilemarket та “Аврора”;

– магазини косметики та побутової хімії Eva та Prostor;

– близько сотні магазинів зоотоварів MasterZoo, Ветцентр Vetastar, “Шиншилка”, “Йошкін Кот”.



Працюють найбільші продовольчі ринки міста – Кінний, Центральний, Тракторозаводський, Новосалтівський та інші.

Також у Харкові встановлено близько 700 водоматів, де містяни можуть придбати питну воду.