Какие рынки, магазины и супермаркеты работают в Харькове. Информация горсовета
По состоянию на 14 ноября в Харькове работает около 80% от довоенного количества супермаркетов и примерно 70% аптек, открыты 39 из 53 рынков и торговых площадок, сообщили в горсовете.
Пресс-служба мэрии опубликовала перечень супермаркетов и магазинов, которые полностью или частично возобновили работу. Это:
— продуктовые магазины «Агромол», «Салтовский мясокомбинат», «Кулиничи», «Роганский мясокомбинат», «Галя балованная»;
— магазины электротоваров и бытовой техники Comfy, «Эльдорадо», «Фокстрот», «Алло»;
— магазины товаров для дома Smilemarket и «Аврора»;
— магазины косметики и бытовой химии Eva и Prostor;
— около сотни магазинов зоотоваров MasterZoo, Ветцентр Vetastar, «Шиншилка», «Йошкин Кот».
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Работают крупнейшие продовольственные рынки города — Конный, Центральный, Тракторозаводской, Новосалтовский и другие.
Также по Харькову установлено около 700 водоматов, где горожане могут приобрести питьевую воду.
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2022 в 20:25;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 14 ноября в Харькове работает около 80% от довоенного количества супермаркетов и примерно 70% аптек, открыты 39 из 53 рынков и торговых площадок, сообщили в горсовете.".