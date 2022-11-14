Какие рынки, магазины и супермаркеты работают в Харькове. Информация горсовета

По состоянию на 14 ноября в Харькове работает около 80% от довоенного количества супермаркетов и примерно 70% аптек, открыты 39 из 53 рынков и торговых площадок, сообщили в горсовете.

Пресс-служба мэрии опубликовала перечень супермаркетов и магазинов, которые полностью или частично возобновили работу. Это:

— продуктовые магазины «Агромол», «Салтовский мясокомбинат», «Кулиничи», «Роганский мясокомбинат», «Галя балованная»;

— магазины электротоваров и бытовой техники Comfy, «Эльдорадо», «Фокстрот», «Алло»;

— магазины товаров для дома Smilemarket и «Аврора»;

— магазины косметики и бытовой химии Eva и Prostor;

— около сотни магазинов зоотоваров MasterZoo, Ветцентр Vetastar, «Шиншилка», «Йошкин Кот».

Работают крупнейшие продовольственные рынки города — Конный, Центральный, Тракторозаводской, Новосалтовский и другие.

Также по Харькову установлено около 700 водоматов, где горожане могут приобрести питьевую воду.