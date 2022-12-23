Один из супермаркетов METRO возобновил работу в Харькове (фото)
В Харькове возобновил работу один из супермаркетов оптовой торговли METRO — на проспекте Гагарина.
Как рассказали МГ «Объектив» работники центра, он открылся сегодня. График работы — с 8:00 до 19:00, без выходных.
В первый день работы парковка перед супермаркетом была почти заполнена. В ассортименте присутствуют традиционные товары, в частности акционные.
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Стоит отметить, что во время воздушной тревоги посетителей просят срочно выйти на улицу, а новые машины на территорию не пропускают.
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 18:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове возобновил работу один из супермаркетов оптовой торговли METRO — на проспекте Гагарина.".