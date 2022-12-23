Один из супермаркетов METRO возобновил работу в Харькове (фото)

В Харькове возобновил работу один из супермаркетов оптовой торговли METRO — на проспекте Гагарина.

Как рассказали МГ «Объектив» работники центра, он открылся сегодня. График работы — с 8:00 до 19:00, без выходных.

В первый день работы парковка перед супермаркетом была почти заполнена. В ассортименте присутствуют традиционные товары, в частности акционные.

Стоит отметить, что во время воздушной тревоги посетителей просят срочно выйти на улицу, а новые машины на территорию не пропускают.