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Один из супермаркетов METRO возобновил работу в Харькове (фото)

Общество 18:00   23.12.2022
Елена Нагорная
Один из супермаркетов METRO возобновил работу в Харькове (фото)

В Харькове возобновил работу один из супермаркетов оптовой торговли METRO — на проспекте Гагарина.

Как рассказали МГ «Объектив» работники центра, он открылся сегодня. График работы — с 8:00 до 19:00, без выходных.

В первый день работы парковка перед супермаркетом была почти заполнена. В ассортименте присутствуют традиционные товары, в частности акционные.

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Стоит отметить, что во время воздушной тревоги посетителей просят срочно выйти на улицу, а новые машины на территорию не пропускают.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 декабря 2022 в 18:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове возобновил работу один из супермаркетов оптовой торговли METRO — на проспекте Гагарина.".