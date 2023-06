У журналистки из Харькова Василисы Степаненко — еще одна престижная премия

Журналистка из Харькова Василиса Степаненко стала одной из трех лауреаток премии Livingston Awards 2023. Она вручается работникам СМИ в возрасте до 35 лет, чьи материалы были опубликованы в США.

22-летняя Василиса, которая представляла The Associated Press, получила премию в номинации «Международная журналистика» за серию видеороликов «Год войны», разоблачающих зверства против мирных жителей, совершенные путинской армией в Украине, сообщается на сайте Wallace House.

«В течение года, когда журналисты освещали войну в Украине, было сделано много удивительных и мощных материалов. Истории Василисы отличались уникальной непосредственностью и силой, которые ярко свидетельствовали о влиянии войны на ее страну. Ее работа имела неоспоримое влияние на понимание этой борьбы в мире. А большое личное мужество, которое она проявила среди огромной опасности, подчеркивает ставки в битве за то, чтобы рассказать правду», — отметил национальный судья Livingston Awards Мэтт Мюррей.

