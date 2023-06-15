У журналистки из Харькова Василисы Степаненко — еще одна престижная премия
Журналистка из Харькова Василиса Степаненко стала одной из трех лауреаток премии Livingston Awards 2023. Она вручается работникам СМИ в возрасте до 35 лет, чьи материалы были опубликованы в США.
22-летняя Василиса, которая представляла The Associated Press, получила премию в номинации «Международная журналистика» за серию видеороликов «Год войны», разоблачающих зверства против мирных жителей, совершенные путинской армией в Украине, сообщается на сайте Wallace House.
«В течение года, когда журналисты освещали войну в Украине, было сделано много удивительных и мощных материалов. Истории Василисы отличались уникальной непосредственностью и силой, которые ярко свидетельствовали о влиянии войны на ее страну. Ее работа имела неоспоримое влияние на понимание этой борьбы в мире. А большое личное мужество, которое она проявила среди огромной опасности, подчеркивает ставки в битве за то, чтобы рассказать правду», — отметил национальный судья Livingston Awards Мэтт Мюррей.
Congratulations to Vasilisa Stepanenko — @VasilisaUKR of The Associated Press, our 2023 International Reporting winner for “A Year of War”. Click for more 👉 https://t.co/jAAOUp3hCt#LivingstonAwards #internationalreporting @UMichiganNews pic.twitter.com/giGFCmuJNo
— Wallace House Center for Journalists (@UMWallaceHouse) June 13, 2023
Напомним, команда The Associated Press, в составе которой двое харьковчан — Мстислав Чернов и Василиса Степаненко, ранее стали лауреатами самой престижной американской премии в области журналистики и литературы — Пулитцеровской премии за 2023 год. Они получили высшую награду в номинации «За служение обществу».
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- • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 19:34;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Журналистка из Харькова Василиса Степаненко стала одной из трех лауреаток премии Livingston Awards 2023. Она вручается работникам СМИ в возрасте до 35 лет, чьи материалы были опубликованы в США.".