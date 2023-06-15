Live
  • Четверг 15.06.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.51
    • 🟢

У журналистки из Харькова Василисы Степаненко — еще одна престижная премия

Мир 19:34   15.06.2023
Елена Нагорная
У журналистки из Харькова Василисы Степаненко — еще одна престижная премия Фото: Wallace House Center for Journalists

Журналистка из Харькова Василиса Степаненко стала одной из трех лауреаток премии Livingston Awards 2023. Она вручается работникам СМИ в возрасте до 35 лет, чьи материалы были опубликованы в США.

22-летняя Василиса, которая представляла The Associated Press, получила премию в номинации «Международная журналистика» за серию видеороликов «Год войны», разоблачающих зверства против мирных жителей, совершенные путинской армией в Украине, сообщается на сайте Wallace House.

«В течение года, когда журналисты освещали войну в Украине, было сделано много удивительных и мощных материалов. Истории Василисы отличались уникальной непосредственностью и силой, которые ярко свидетельствовали о влиянии войны на ее страну. Ее работа имела неоспоримое влияние на понимание этой борьбы в мире. А большое личное мужество, которое она проявила среди огромной опасности, подчеркивает ставки в битве за то, чтобы рассказать правду», — отметил национальный судья Livingston Awards Мэтт Мюррей.

Напомним, команда The Associated Press, в составе которой двое харьковчан — Мстислав Чернов и Василиса Степаненко, ранее стали лауреатами самой престижной американской премии в области журналистики и литературы — Пулитцеровской премии за 2023 год. Они получили высшую награду в номинации «За служение обществу».

Читайте также: «Важно дать мариупольцам голос» – харьковчанка, лауреат Пулитцеровской премии

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Территориальные успехи ВСУ и точный удар по российской дивизии: данные ISW
Территориальные успехи ВСУ и точный удар по российской дивизии: данные ISW
15.06.2023
Уже в Кабмине: какие ОТГ Харьковщины включат в зону активных боевых действий
Уже в Кабмине: какие ОТГ Харьковщины включат в зону активных боевых действий
15.06.2023
Ночные взрывы в Харькове: полиция сообщила, где сбили «Шахеды»
Ночные взрывы в Харькове: полиция сообщила, где сбили «Шахеды»
15.06.2023
Авиация армии РФ ударила по двум населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
Авиация армии РФ ударила по двум населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
15.06.2023
Работа в Харькове и области: опубликованы вакансии с зарплатой до 30 тысяч
Работа в Харькове и области: опубликованы вакансии с зарплатой до 30 тысяч
15.06.2023
Терехов сообщил, что за взрывы слышали ночью в Харькове
Терехов сообщил, что за взрывы слышали ночью в Харькове
15.06.2023

Новости по теме:

19:34
У журналистки из Харькова Василисы Степаненко — еще одна престижная премия
18:58
Коммунальщики показали, как восстанавливали Рымарскую после «прилета» (видео)
18:46
Авиация армии РФ ударила по двум населенным пунктам Харьковщины — Генштаб
17:53
Уже в Кабмине: какие ОТГ Харьковщины включат в зону активных боевых действий
16:48
Открыли для движения транспорта улицы Рымарскую и Петра Григоренко в Харькове

  • Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «У журналистки из Харькова Василисы Степаненко — еще одна престижная премия»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 15 июня 2023 в 19:34;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Журналистка из Харькова Василиса Степаненко стала одной из трех лауреаток премии Livingston Awards 2023. Она вручается работникам СМИ в возрасте до 35 лет, чьи материалы были опубликованы в США.".