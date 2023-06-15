У журналістки з Харкова Василиси Степаненко – ще одна престижна премія
Журналістка з Харкова Василиса Степаненко стала однією з трьох лауреаток премії Livingston Awards 2023. Вона вручається працівникам ЗМІ віком до 35 років, чиї матеріали було опубліковано у США.
22-річна Василиса, яка представляла The Associated Press, здобула премію в номінації “Міжнародна журналістика” за серію відеороликів “Рік війни”, які викривають звірства проти мирних жителів, здійснені путінською армією в Україні, повідомляється на сайті Wallace House.
“Протягом року, коли журналісти висвітлювали війну в Україні, було зроблено багато дивовижних і потужних матеріалів, історії Василиси відрізнялися унікальною безпосередністю і силою, які яскраво свідчили про вплив війни на її країну. Її робота мала незаперечний вплив на розуміння цієї боротьби у світі. А велика особиста мужність, яку вона проявила серед величезної небезпеки, підкреслює ставки в битві за те, щоб розповісти правду”, — зазначив національний суддя Livingston Awards Метт Мюррей.
Посилання на Васілісу Степаненко – @VasilisaUKR з Associated Press, наше 2023 Міжнародний звіт winner для “A Year of War”. Click for more 👉 https://t.co/jAAOUp3hCt #LivingstonAwards #internationalreporting
— Wallace House Center for Journalists (@UMWallaceHouse) June 13, 2023
Нагадаємо, команда The Associated Press, у складі якої двоє харків’ян — Мстислав Чернов та Василиса Степаненко, стали лауреатами найпрестижнішої американської премії в галузі журналістики та літератури — Пулітцерівської премії за 2023 рік. Вони здобули найвищу нагороду в номінації «За служіння суспільству».
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 19:34;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Журналістка з Харкова Василиса Степаненко стала однією з трьох лауреаток премії Livingston Awards 2023. Вона вручається працівникам ЗМІ віком до 35 років, чиї матеріали було опубліковано у США.".