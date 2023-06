У журналістки з Харкова Василиси Степаненко – ще одна престижна премія

Журналістка з Харкова Василиса Степаненко стала однією з трьох лауреаток премії Livingston Awards 2023. Вона вручається працівникам ЗМІ віком до 35 років, чиї матеріали було опубліковано у США.

22-річна Василиса, яка представляла The Associated Press, здобула премію в номінації “Міжнародна журналістика” за серію відеороликів “Рік війни”, які викривають звірства проти мирних жителів, здійснені путінською армією в Україні, повідомляється на сайті Wallace House.

“Протягом року, коли журналісти висвітлювали війну в Україні, було зроблено багато дивовижних і потужних матеріалів, історії Василиси відрізнялися унікальною безпосередністю і силою, які яскраво свідчили про вплив війни на її країну. Її робота мала незаперечний вплив на розуміння цієї боротьби у світі. А велика особиста мужність, яку вона проявила серед величезної небезпеки, підкреслює ставки в битві за те, щоб розповісти правду”, — зазначив національний суддя Livingston Awards Метт Мюррей.

Посилання на Васілісу Степаненко – @VasilisaUKR з Associated Press, наше 2023 Міжнародний звіт winner для “A Year of War”. Click for more 👉 https://t.co/jAAOUp3hCt #LivingstonAwards #internationalreporting

— Wallace House Center for Journalists (@UMWallaceHouse) June 13, 2023