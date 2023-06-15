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У журналістки з Харкова Василиси Степаненко – ще одна престижна премія

Світ 19:34   15.06.2023
Олена Нагорна
У журналістки з Харкова Василиси Степаненко – ще одна престижна премія

Журналістка з Харкова Василиса Степаненко стала однією з трьох лауреаток премії Livingston Awards 2023. Вона вручається працівникам ЗМІ віком до 35 років, чиї матеріали було опубліковано у США.

22-річна Василиса, яка представляла The Associated Press, здобула премію в номінації “Міжнародна журналістика” за серію відеороликів “Рік війни”, які викривають звірства проти мирних жителів, здійснені путінською армією в Україні, повідомляється на сайті Wallace House.

“Протягом року, коли журналісти висвітлювали війну в Україні, було зроблено багато дивовижних і потужних матеріалів, історії Василиси відрізнялися унікальною безпосередністю і силою, які яскраво свідчили про вплив війни на її країну. Її робота мала незаперечний вплив на розуміння цієї боротьби у світі. А велика особиста мужність, яку вона проявила серед величезної небезпеки, підкреслює ставки в битві за те, щоб розповісти правду”, — зазначив національний суддя Livingston Awards Метт Мюррей.

Нагадаємо, команда The Associated Press, у складі якої двоє харків’ян — Мстислав Чернов та Василиса Степаненко, стали лауреатами найпрестижнішої американської премії в галузі журналістики та літератури — Пулітцерівської премії за 2023 рік. Вони здобули найвищу нагороду в номінації «За служіння суспільству».

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Світ, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Червня 2023 в 19:34;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Журналістка з Харкова Василиса Степаненко стала однією з трьох лауреаток премії Livingston Awards 2023. Вона вручається працівникам ЗМІ віком до 35 років, чиї матеріали було опубліковано у США.".