Что увидели копы сразу после ракетного удара по Харькову (видео)

Как спасатели разбирали завалы и выводили раненых, зафиксировали камеры патрульных после ракетного удара по Харькову.

МВД распространило видео с бодикамер патрульных, одних из первых прибывших на место вражеского удара российских террористов по Харькову.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 7:00. Прилеты зафиксировали в двух районах города – Киевском и Основянском. По данным ГУНП в Харьковской области, россияне ударили ракетами «Искандер». Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под завалами в Харькове после утреннего ракетного удара обнаружили тело 10-летнего мальчика. Травмы получил его 11-месячный брат. Также под завалами нашли тело бабушки погибшего мальчика. В результате ракетных обстрелов РФ центральной части города Харькова были повреждены 72 здания.