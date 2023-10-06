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Что увидели копы сразу после ракетного удара по Харькову (видео)

Происшествия 17:34   06.10.2023
Оксана Якушко
Что увидели копы сразу после ракетного удара по Харькову (видео)

Как спасатели разбирали завалы и выводили раненых, зафиксировали камеры патрульных после ракетного удара по Харькову.

МВД распространило видео с бодикамер патрульных, одних из первых прибывших на место вражеского удара российских террористов по Харькову.

Напомним,  взрывы прогремели в Харькове около 7:00. Прилеты зафиксировали в двух районах города – Киевском и Основянском. По данным ГУНП в Харьковской области, россияне ударили ракетами «Искандер». Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что под завалами в Харькове после утреннего ракетного удара обнаружили тело 10-летнего мальчикаТравмы получил его 11-месячный брат. Также под завалами нашли тело бабушки погибшего мальчика. В результате ракетных обстрелов РФ центральной части города Харькова были повреждены 72 здания.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 октября 2023 в 17:34;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как спасатели разбирали завалы и выводили раненых, зафиксировали камеры патрульных после ракетного удара по Харькову.".