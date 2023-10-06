Що побачили копи відразу після ракетного удару по Харкову (відео)
Як рятувальники розбирали завали та виводили поранених, зафіксували камери патрульних після ракетного удару по Харкову.
МВС поширило відео з бодікамер патрульних, які одними з перших прибули на місце ворожого удару російських терористів по Харкову.
Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 7:00. «Прильоти» зафіксували у двох районах міста – Київському та Основ’янському. За даними ГУНП в Харківській області, росіяни вдарили ракетами «Іскандер». Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами в Харкові після ранкового ракетного удару виявили тіло 10-річного хлопчика. Травми отримав його 11-місячний брат. Пізніше під завалами знайшли тіло бабусі загиблого хлопчика. Внаслідок ракетного обстрілу РФ центральної частини міста Харкова було пошкоджено 72 будівлі.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 17:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як рятувальники розбирали завали та виводили поранених, зафіксували камери патрульних після ракетного удару по Харкову. ".