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Що побачили копи відразу після ракетного удару по Харкову (відео)

Події 17:34   06.10.2023
Оксана Якушко
Що побачили копи відразу після ракетного удару по Харкову (відео)

Як рятувальники розбирали завали та виводили поранених, зафіксували камери патрульних після ракетного удару по Харкову. 

МВС поширило відео з бодікамер патрульних, які одними з перших прибули на місце ворожого удару російських терористів по Харкову.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 7:00. «Прильоти» зафіксували у двох районах міста – Київському та Основ’янському. За даними ГУНП в Харківській області, росіяни вдарили ракетами «Іскандер». Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що під завалами в Харкові після ранкового ракетного удару виявили тіло 10-річного хлопчикаТравми отримав його 11-місячний брат. Пізніше під завалами знайшли тіло бабусі загиблого хлопчика. Внаслідок ракетного обстрілу РФ центральної частини міста Харкова було пошкоджено 72 будівлі.

Читайте також: У Харкові через ранковий обстріл пошкоджено 72 будівлі

Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2023 в 17:34;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як рятувальники розбирали завали та виводили поранених, зафіксували камери патрульних після ракетного удару по Харкову. ".