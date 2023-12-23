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Главные новости Харькова 23.12: ВСУ отбили 16 атак россиян возле Синьковки

Происшествия 08:16   23.12.2023
Оксана Якушко
Главные новости Харькова 23.12: ВСУ отбили 16 атак россиян возле Синьковки

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

8: 15

16 атак россиян возле Синьковки Харьковской области отбили защитники — Генштаб ВСУ

Синьковка также подверглась авиаударам, сообщил Генштаб ВСУ.

Авиационные удары россияне нанесли по населенным пунктам Костобобров Черниговской области; Синьковка Харьковской области; Екатериновка, Торецк, Ласточкино, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области; Роботино, Орехов Запорожской области; Крынки Херсонской области.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 08:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».".