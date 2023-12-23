Главные новости Харькова 23.12: ВСУ отбили 16 атак россиян возле Синьковки
Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».
8: 15
16 атак россиян возле Синьковки Харьковской области отбили защитники — Генштаб ВСУ
Синьковка также подверглась авиаударам, сообщил Генштаб ВСУ.
Авиационные удары россияне нанесли по населенным пунктам Костобобров Черниговской области; Синьковка Харьковской области; Екатериновка, Торецк, Ласточкино, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области; Роботино, Орехов Запорожской области; Крынки Херсонской области.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: главные новости, Харьков, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 08:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».".