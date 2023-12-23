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Головні новини Харкова 23.12: ЗСУ відбили 16 атак росіян біля Синьківки

Події 08:16   23.12.2023
Оксана Якушко
Головні новини Харкова 23.12: ЗСУ відбили 16 атак росіян біля Синьківки

Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

8: 15

16 атак росіян біля Синьківки на Харківщині відбили захисники – Генштаб ЗСУ

Синьківка також зазнала авіаударів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

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Автор: Оксана Якушко
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Головні новини Харкова 23.12: ЗСУ відбили 16 атак росіян біля Синьківки
Головні новини Харкова 23.12: ЗСУ відбили 16 атак росіян біля Синьківки
23.12.2023, 08:16
16 атак росіян біля Синьківки на Харківщині відбили захисники – Генштаб ЗСУ
16 атак росіян біля Синьківки на Харківщині відбили захисники – Генштаб ЗСУ
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 08:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".