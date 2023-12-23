Головні новини Харкова 23.12: ЗСУ відбили 16 атак росіян біля Синьківки
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
8: 15
16 атак росіян біля Синьківки на Харківщині відбили захисники – Генштаб ЗСУ
Синьківка також зазнала авіаударів, повідомив Генштаб ЗСУ.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 08:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".