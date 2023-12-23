Бюджет на 2024 рік затвердили на сесії Харківської облради
Про затверджений бюджет Харківської області на наступний рік повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов.
Заплановані доходи й видатки на рівні 4,9 млрд грн. Основні сили та ресурси, за словами Синєгубова, підуть на підтримку військових. Також серед першочергових статей – фінансування медицини, освіти, соціального захисту мешканців Харківщини та відновлення цивільної інфраструктури.
«З 1 січня 2024 року буде підвищено розмір мінімальної заробітної плати, який становитиме 7100 гривень, а з квітня – 8 тисяч. До місцевих бюджетів області буде спрямовано 200 мільйонів гривень у вигляді дотацій та субвенцій з державного бюджету», – розповів Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 12:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про затверджений бюджет Харківської області на наступний рік повідомив начальник ХОВА Олег Синегубов.".