Бюджет на 2024 год утвердили на сессии Харьковского облсовета

Об утвержденном бюджете Харьковской области на следующий год сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Планируемые доходы и расходы на уровне 4,9 млрд грн. Основные силы и ресурсы, по словам Синегубова, пойдут в поддержку военных. Также среди первоочередных статей — финансирование медицины, образования, социальной защиты жителей Харьковщины и восстановление гражданской инфраструктуры.

«С 1 января 2024 года будет повышен размер минимальной заработной платы, который составит 7100 гривен, а с апреля – 8 тысяч. В местные бюджеты области будут направлены 200 миллионов гривен в виде дотаций и субвенций из государственного бюджета», — рассказал Синегубов.

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