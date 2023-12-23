Бюджет на 2024 год утвердили на сессии Харьковского облсовета
Об утвержденном бюджете Харьковской области на следующий год сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Планируемые доходы и расходы на уровне 4,9 млрд грн. Основные силы и ресурсы, по словам Синегубова, пойдут в поддержку военных. Также среди первоочередных статей — финансирование медицины, образования, социальной защиты жителей Харьковщины и восстановление гражданской инфраструктуры.
«С 1 января 2024 года будет повышен размер минимальной заработной платы, который составит 7100 гривен, а с апреля – 8 тысяч. В местные бюджеты области будут направлены 200 миллионов гривен в виде дотаций и субвенций из государственного бюджета», — рассказал Синегубов.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: бюджет, гроші, деньги, медицина, оборона, Олег Синегубов, сессия Харьковского областного совета, статьи расходов, хова;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 12:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Об утвержденном бюджете Харьковской области на следующий год сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".