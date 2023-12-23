Live
  • Сб 23.12.2023
    • Харків
  •   +2°С
  • USD 37.6
  • EUR 41.28

16 атак росіян біля Синьківки на Харківщині відбили захисники – Генштаб ЗСУ

Події 07:58   23.12.2023
Оксана Якушко
16 атак росіян біля Синьківки на Харківщині відбили захисники – Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Синьківка також зазнала авіаударів, повідомив Генштаб ЗСУ. 

Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 40 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Синьківка, Харківської області; Катеринівка, Торецьк, Ласточкине, Авдіївка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області; Роботине, Оріхів Запорізької області; Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Читайте також: Ворог продовжує спроби прорвати оборону біля Синьківки на Харківщині – Генштаб

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Головні новини Харкова 23.12: ЗСУ відбили 16 атак росіян біля Синьківки
Головні новини Харкова 23.12: ЗСУ відбили 16 атак росіян біля Синьківки
23.12.2023, 08:16
16 атак росіян біля Синьківки на Харківщині відбили захисники – Генштаб ЗСУ
16 атак росіян біля Синьківки на Харківщині відбили захисники – Генштаб ЗСУ
23.12.2023, 07:58
Сьогодні 23 грудня: яке свято та день в історії
Сьогодні 23 грудня: яке свято та день в історії
23.12.2023, 06:00
Головні новини Харкова 22.12: СБУ ідентифікувала злочинців з РФ, фронт
Головні новини Харкова 22.12: СБУ ідентифікувала злочинців з РФ, фронт
22.12.2023, 23:25
Харків має знайти абсолютно новий економічний сенс – Клімкін
Харків має знайти абсолютно новий економічний сенс – Клімкін
21.12.2023, 18:55
Новий етап зведення фортифікацій на Харківщині: Синєгубов повідомив деталі
Новий етап зведення фортифікацій на Харківщині: Синєгубов повідомив деталі
22.12.2023, 23:10

Новини за темою:

07:59
ЗСУ відбили 11 атак росіян на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
19:53
П’ять атак та авіаудар – Генштаб ЗСУ про агресію ворога на Харківщині за добу
20:16
РФ 6 разів атакувала та вдарила бомбами по 3 селах Харківщини – Генштаб ЗСУ
20:23
Одне село Харківщини ворог штурмував, біля другого завдав авіаудару – Генштаб
19:53
Генштаб по Харківщині: десять відбитих атак ворога, обстріли та авіаудари

Ви читали новину: «16 атак росіян біля Синьківки на Харківщині відбили захисники – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 07:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синьківка також зазнала авіаударів, повідомив Генштаб ЗСУ. ".