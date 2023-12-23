16 атак росіян біля Синьківки на Харківщині відбили захисники – Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Синьківка також зазнала авіаударів, повідомив Генштаб ЗСУ.
Протягом минулої доби відбулося 75 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 40 авіаційних ударів, здійснив 57 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах.
Авіаційних ударів зазнали: Костобобрів Чернігівської області; Синьківка, Харківської області; Катеринівка, Торецьк, Ласточкине, Авдіївка, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області; Роботине, Оріхів Запорізької області; Кринки Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися близько 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 07:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синьківка також зазнала авіаударів, повідомив Генштаб ЗСУ. ".