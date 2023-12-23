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16 атак россиян возле Синьковки на Харьковщине отбили защитники — Генштаб ВСУ

Происшествия 07:58   23.12.2023
Оксана Якушко
16 атак россиян возле Синьковки на Харьковщине отбили защитники — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Синьковка также подверглась авиаударам, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 75 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 40 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Авиационные удары россияне нанесли по населенным пунктам Костобобров Черниговской области; Синьковка Харьковской области; Екатериновка, Торецк, Ласточкино, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области; Роботино, Орехов Запорожской области; Крынки Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались около 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 07:58;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синьковка также подверглась авиаударам, сообщил Генштаб ВСУ.".