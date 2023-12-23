16 атак россиян возле Синьковки на Харьковщине отбили защитники — Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Синьковка также подверглась авиаударам, сообщил Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки произошло 75 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 40 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Авиационные удары россияне нанесли по населенным пунктам Костобобров Черниговской области; Синьковка Харьковской области; Екатериновка, Торецк, Ласточкино, Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области; Роботино, Орехов Запорожской области; Крынки Херсонской области.
Под артиллерийским огнем оказались около 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авиаудар, артилерія, атака, Генштаб ЗСУ, обстрел, россияне, синьковка, Харьковская область, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 07:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синьковка также подверглась авиаударам, сообщил Генштаб ВСУ.".