Live
  • Чт 08.02.2024
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 37.59
  • EUR 40.5

Повреждено 387 окон: в Лозовой хотят восстановить колледж и вернуть туда детей

Общество 10:58   08.02.2024
Оксана Горун
Повреждено 387 окон: в Лозовой хотят восстановить колледж и вернуть туда детей Фото: facebook Сергея Зеленского

В Лозовой рассматривают варианты восстановления Харьковского автомобильно-дорожного профессионального колледжа. Здание пострадало от взрывов.

«Обсудили восстановление учебных корпусов и общежития, пострадавших от взрывов. Повреждены 387 окон и крыши. Сейчас заведение работает онлайн. Обучает около 800 студентов. Рассмотрели сотрудничество с благотворительными фондами и строительство укрытий», — сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.

колледж без окон в Лозовой после обстрела 2
Фото: facebook Сергея Зеленского

Он напомнил, что решением Совета обороны Харьковской области в регионе могут возобновить оффлайн-обучение.

«Лозовская громада планируется одной из первых. В настоящее время реализуем немало проектов по обустройству укрытий в учебных заведениях», — отметил Зеленский.

Читайте также: Харьковщине — меньше всех: как распределили 4,5 млрд грн на восстановление

Он подчеркнул, что дети вернутся в классы только тогда, когда будут выполнены все требования к безопасности учебного процесса, а также — с согласия родителей.

Автор: Оксана Горун
Популярно
«Сегодня Харьков более подготовлен» — Терехов о возможном наступлении РФ
«Сегодня Харьков более подготовлен» — Терехов о возможном наступлении РФ
08.02.2024, 10:23
В Змиеве собственники пострадавших домов отказались от средств «єВідновлення»
В Змиеве собственники пострадавших домов отказались от средств «єВідновлення»
08.02.2024, 10:43
ISW оценил, зачем россияне перекинули «Росгвардию» к границам Харьковщины
ISW оценил, зачем россияне перекинули «Росгвардию» к границам Харьковщины
08.02.2024, 08:05
Главные новости Харькова 8 февраля: деньги на восстановление, раненые, фронт
Главные новости Харькова 8 февраля: деньги на восстановление, раненые, фронт
08.02.2024, 11:02
Харьковщине — меньше всех: как распределили 4,5 млрд грн на восстановление
Харьковщине — меньше всех: как распределили 4,5 млрд грн на восстановление
08.02.2024, 09:57
Не уберет мэрия — сделаем кувалдами: в сквере на Культуры разрисовали таблички
Не уберет мэрия — сделаем кувалдами: в сквере на Культуры разрисовали таблички
07.02.2024, 22:17

Новости по теме:

09:57
Харьковщине — меньше всех: как распределили 4,5 млрд грн на восстановление
13:23
Терехов рассказал, что сейчас делают в Харькове, чтобы вернулись люди и бизнес
13:11
Терехов в Германии ищет инвесторов для восстановления Харькова
17:59
Терехов предложил инвесторам и компаниям из Испании восстанавливать Харьков
10:59
Ракетный удар по Змиеву: на ремонты поврежденных домов выделили почти 0,5 млн

Вы читали новость: «Повреждено 387 окон: в Лозовой хотят восстановить колледж и вернуть туда детей»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 10:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лозовой рассматривают варианты восстановления Харьковского автомобильно-дорожного профессионального колледжа. Здание пострадало от взрывов".