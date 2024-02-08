Повреждено 387 окон: в Лозовой хотят восстановить колледж и вернуть туда детей
В Лозовой рассматривают варианты восстановления Харьковского автомобильно-дорожного профессионального колледжа. Здание пострадало от взрывов.
«Обсудили восстановление учебных корпусов и общежития, пострадавших от взрывов. Повреждены 387 окон и крыши. Сейчас заведение работает онлайн. Обучает около 800 студентов. Рассмотрели сотрудничество с благотворительными фондами и строительство укрытий», — сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.
Он напомнил, что решением Совета обороны Харьковской области в регионе могут возобновить оффлайн-обучение.
«Лозовская громада планируется одной из первых. В настоящее время реализуем немало проектов по обустройству укрытий в учебных заведениях», — отметил Зеленский.
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Он подчеркнул, что дети вернутся в классы только тогда, когда будут выполнены все требования к безопасности учебного процесса, а также — с согласия родителей.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, Лозовая, новости Харькова, образование, Сергей Зеленский;
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- • Дата публикации материала: 8 февраля 2024 в 10:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лозовой рассматривают варианты восстановления Харьковского автомобильно-дорожного профессионального колледжа. Здание пострадало от взрывов".