Повреждено 387 окон: в Лозовой хотят восстановить колледж и вернуть туда детей

В Лозовой рассматривают варианты восстановления Харьковского автомобильно-дорожного профессионального колледжа. Здание пострадало от взрывов.

«Обсудили восстановление учебных корпусов и общежития, пострадавших от взрывов. Повреждены 387 окон и крыши. Сейчас заведение работает онлайн. Обучает около 800 студентов. Рассмотрели сотрудничество с благотворительными фондами и строительство укрытий», — сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.

Он напомнил, что решением Совета обороны Харьковской области в регионе могут возобновить оффлайн-обучение.

«Лозовская громада планируется одной из первых. В настоящее время реализуем немало проектов по обустройству укрытий в учебных заведениях», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что дети вернутся в классы только тогда, когда будут выполнены все требования к безопасности учебного процесса, а также — с согласия родителей.