Пошкоджено 387 вікон: у Лозовій хочуть відновити коледж і повернути туди дітей

У Лозовій розглядають варіанти відновлення Харківського автомобільно-дорожнього професійного коледжу. Будівля постраждала від вибухів.

“Обговорили відновлення навчальних корпусів та гуртожитку, що постраждали після вибухів. Пошкоджені 387 вікон та дахи. Нині заклад працює онлайн. Навчає майже 800 студентів. Розглянули співпрацю з благодійними фондами та будівництво укриттів“, — повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.

Він нагадав, що рішенням Ради оборони Харківської області в регіоні можуть відновити офлайн-навчання.

“Лозівська громада планується однією з перших. Наразі реалізовуємо чимало проєктів з облаштування сховищ в навчальних закладах“, – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що діти повернуться до класів лише тоді, коли будуть виконані всі вимоги до безпеки навчального процесу, а також – за згодою батьків.