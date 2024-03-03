«Мир сошел с ума» — харьковский театр Шевченко провел премьеру

Даже без права приглашать зрителей в свой зал из-за запрета Совета обороны Харьковщины театр ми. Шевченко смог поставить новый спектакль. Билеты на него продают по 400 грн.

Премьера спектакля «Падать. Летать» прошла 2 марта в ДК «Art Area», сообщили на официальном сайте Харьковского государственного академического украинского драматического театра им. Т.Г. Шевченко. В основе сюжета постановки — пьеса Неды Нежданой «Самоубийство одиночества».

«Написанная более 20 лет назад, она удивительным образом «подсвечивает» обострившиеся сегодня проблемы. Мир сошел с ума, мы теряем способность слышать и понимать друг друга, а вместо того, чтобы пытаться восстановить связи, еще больше идем во внутреннюю эмиграцию», — пояснили выбор материала в театре.

Режиссером спектакля стала заслуженная артистка Украины Оксана Стеценко. В ролях: Сергей Гусев, Ирина Роженко, Антон Гусак и Виктория Шматько. В данный момент билеты на спектакль стоят 400 грн, ближайший состоится 23 марта.

В театре отметили: «Режиссер все же дала своим зрителям подсказку, назвав спектакль «Падать. Летать»: жизнь циклическая, а, значит, еще взлетим».