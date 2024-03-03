“Світ збожеволів” – харківський театр Шевченка провів прем’єру
Навіть без права запрошувати глядачів до своєї зали через заборону Ради оборони Харківщини театр Шевченко зміг поставити нову виставу. Квитки на неї продають по 400 грн.
Прем’єра вистави “Падати. Літати” відбулася 2 березня у ДК “Art Area”, повідомили на офіційному сайті Харківського державного академічного українського драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка. В основі сюжету постановки – п’єса Неди Нежданої “Самогубство самоти”.
“Написана понад 20 років тому, вона дивовижним чином “підсвічує” проблеми, які загострилися сьогодні. Світ збожеволів, ми втрачаємо здатність чути й розуміти один одного, а замість того, щоб намагатися поновити зв’язки, ще більше йдемо у внутрішню еміграцію”, — пояснили вибір матеріалу у театрі.
Режисером вистави стала заслужена артистка України Оксана Стеценко. У ролях: Сергій Гусєв, Ірина Роженко, Антон Гусак та Вікторія Шматько. На цей час квитки на спектакль коштують 400 грн, найближчий відбудеться 23 березня.
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У театрі зазначили: “Режисерка все ж дала своїм глядачам підказку, назвавши виставу “Падати. Літати”: життя циклічне, а, значить, ще злетимо“.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2024 в 16:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Навіть без права запрошувати глядачів до своєї зали через заборону Ради оборони Харківщини театр Шевченко зміг поставити нову виставу. Квитки на неї продають по 400 грн".