В Харькове в комендантский час остановили нервного водителя: что нашли копы
8 мая около 23:00 на проспекте Тракторостроителей патрульные остановили автомобиль Audi за нарушение комендантского часа.
Во время общения инспекторы заметили, что водитель нервничает и ведет себя подозрительно, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.
«Инспекторы провели поверхностную проверку, во время которой в барсетке мужчины обнаружили три свертка. По его словам, в свертках содержалось наркотическое вещество — амфетамин», — рассказали правоохранители.
Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств.
«Также, водитель имел признаки наркотического опьянения и, как выяснилось, был лишен права управления транспортными средствами. На предложение пройти осмотр в установленном законом порядке мужчина отказался», — добавили правоохранители.
Копы отстранили мужчину от управления и составили административные материалы: по ч. 3 ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения повторно в течение года) и по ч. 5 ст. 126 КУоАП (Управление лицом, лишенным права управления).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водій, водитель, комендантский час, наркотики, новости Харькова, патрульная полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 мая около 23:00 на проспекте Тракторостроителей патрульные остановили автомобиль Audi за нарушение комендантского часа.".