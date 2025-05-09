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В Харькове в комендантский час остановили нервного водителя: что нашли копы

Общество 13:43   09.05.2025
Виктория Яковенко
В Харькове в комендантский час остановили нервного водителя: что нашли копы Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

8 мая около 23:00 на проспекте Тракторостроителей патрульные остановили автомобиль Audi за нарушение комендантского часа.

Во время общения инспекторы заметили, что водитель нервничает и ведет себя подозрительно, рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области.

«Инспекторы провели поверхностную проверку, во время которой в барсетке мужчины обнаружили три свертка. По его словам, в свертках содержалось наркотическое вещество — амфетамин», — рассказали правоохранители.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств.

«Также, водитель имел признаки наркотического опьянения и, как выяснилось, был лишен права управления транспортными средствами. На предложение пройти осмотр в установленном законом порядке мужчина отказался», — добавили правоохранители.

Копы отстранили мужчину от управления и составили административные материалы: по ч. 3 ст. 130 КУоАП (Управление в состоянии опьянения повторно в течение года) и по ч. 5 ст. 126 КУоАП (Управление лицом, лишенным права управления).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 мая 2025 в 13:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 мая около 23:00 на проспекте Тракторостроителей патрульные остановили автомобиль Audi за нарушение комендантского часа.".