Лучшие суши в Одессе: что выбрать и где попробовать?
В условиях постоянной спешки и десятков дел не всегда остается время на готовку. Но, это уже давно не проблема. Выходом может стать быстрая доставка суши в Одессе от надежного заведения. Это удобно, быстро и вкусно. Но, есть один нюанс – большое разнообразие блюд. Как выбрать лучшие из них, и где заказать? На эти вопросы попробуем дать ответы в этой статье.
Что стоит знать о суши перед заказом?
Если вы взглянете в меню ресторана и службы доставки, то, наверняка увидите позиции «роллы». Именно их заказывает большинство покупателей. А, вот сушами называют более традиционные виды японской еды. Они представляют собой простые кусочки, приготовленные из сырой рыбы и морепродуктов. Пример — «сашими». В блюде начинка выкладывается ломтиками на тарелку и украшается.
Еще один интересный факт — температура риса должна быть равна температуре тела. Это обеспечивает идеальную текстуру. А еще, роллы — низкокалорийное блюдо, богатое омега-3 и антиоксидантами, что делает их отличным выбором для сбалансированного ужина. А, с доставкой вообще удобно. Курьер привозит блюдо в термоупаковке, сохраняя свежесть, будто вы в ресторане.
Какие роллы заказывают чаще всего?
В Одессе популярны классические и креативные варианты суши. На первом месте урамаки — роллы «наизнанку» с рисом снаружи, часто с филадельфийским сыром. В ТОПе также нигири. Представляют собой кусочки рыбы или морепродуктов на подушке из риса, что идеально для ценителей минимализма.
Лосось или тунец здесь особенно востребованы за нежный вкус. Маки-роллы, завернутые в нори, лидируют среди любителей: от простых огурцовых до сложных с авокадо и креветками. Заказывают и сашими — тонкие ломтики сырой рыбы без риса, для гурманов.
Перечисленные виды популярны благодаря балансу вкусов. Соленый соевый соус, острый васаби и свежий имбирь. Если выбираете популярные разновидности с доставкой, то их упаковывают порционно. Сможете комфортно насладиться дома или в офисе без потери качества.
Какие суши можно попробовать с доставкой от Aleksandr Sann в Одессе?
Aleksandr Sann – один из лидеров доставки суши в Одессе. Суши-бар предлагает премиум-качество по доступным ценам. Здесь вы можете заказать лучшие роллы:
- классику вроде Калифорния-роллов с крабовым мясом и авокадо;
- экзотику (варианты с угрем и манго);
- фирменные (к примеру, Авторский с добавлением 3-х видов морепродуктов: краб, угря и креветки).
Все ингредиенты свежие, от проверенных поставщиков, а доставка в пределах города — за 40-60 минут. Доступен удобный онлайн-заказ через сайт и бесплатная доставка от определенной суммы. Периодически на сайте появляются акции, позволяющие заказать еду на более выгодной основе. С Aleksandr Sann суши — это не просто еда, а настоящий праздник вкуса у вас дома. Выбирайте доставку от проверенных сервисов, и каждый ужин станет незабываемым.
