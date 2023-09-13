В Харькове женщина устраивалась в службу доставки и бесплатно «кормила» родных
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харькове разоблачили 26-летнюю женщину, которая украла у службы доставки еды на 380 тысяч гривен.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области женщина работала оператором службы доставки. Она бесплатно доставляла готовую еду родным и знакомым, иногда указывала свои данные и адрес для доставки. Работала злоумышленница по мошеннической схеме в прошлом и текущем году.
2 августа к правоохранителям обратился представитель одной из служб доставки Харькова. Он рассказал, что женщина оформляла заказ еды, ставила отметку об оплате, хотя деньги на счет службы не поступали. Затем курьер доставлял заказы по указанным адресам.
Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ.
Читайте также: Мошенник-рецидивист «продал» чужой дом за 200 тысяч грн в Харьковской области
Популярно
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове женщина устраивалась в службу доставки и бесплатно «кормила» родных»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 15:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили 26-летнюю женщину, которая украла у службы доставки еды на 380 тысяч гривен.".