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В Харькове женщина устраивалась в службу доставки и бесплатно «кормила» родных

Общество 15:26   13.09.2023
Виктория Яковенко
В Харькове женщина устраивалась в службу доставки и бесплатно «кормила» родных Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове разоблачили 26-летнюю женщину, которая украла у службы доставки еды на 380 тысяч гривен.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области женщина работала оператором службы доставки. Она бесплатно доставляла готовую еду родным и знакомым, иногда указывала свои данные и адрес для доставки. Работала злоумышленница по мошеннической схеме в прошлом и текущем году.

2 августа к правоохранителям обратился представитель одной из служб доставки Харькова. Он рассказал, что женщина оформляла заказ еды, ставила отметку об оплате, хотя деньги на счет службы не поступали. Затем курьер доставлял заказы по указанным адресам.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 15:26;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове разоблачили 26-летнюю женщину, которая украла у службы доставки еды на 380 тысяч гривен.".