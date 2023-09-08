Live
  • Пт 08.09.2023
    • Харьков
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Мошенник-рецидивист «продал» чужой дом за 200 тысяч грн в Харьковской области

Происшествия 18:41   08.09.2023
Оксана Якушко
Мошенник-рецидивист «продал» чужой дом за 200 тысяч грн в Харьковской области

41-летний мужчина с богатым уголовным прошлым задурил женщине голову и убедил перевести ему на карточку почти 200 тысяч грн., сообщила Харьковская областная прокуратура.

В июне этого года 41-летний подозреваемый познакомился с женщиной, рассказавшей ему, что она хочет купить частный дом. Злоумышленник быстро сориентировался и заявил, что имеет знакомых, которые продают дом, расположенный в одном из поселков Богодуховского района, за 200 тысяч гривен.

Но, мол, сейчас в этом доме проживают люди, потому внутреннюю обстановку показать нет возможности, но можно посмотреть фото здания с улицы.

Затем, используя психологические приемы и манипулируя, мошенник убедил передать ему деньги то в качестве задатка, то для переоформления документов. Потерпевшая, доверяя «продавцу», перевела средства на карточку подозреваемого частями. Так злоумышленник обманул женщину почти на 200 тыс. грн.

Богодуховская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 41-летнему мужчине по факту мошенничества, совершенного повторно (ч. 2 ст. 190 УК Украины).

Читайте также: «Ваш родственник в беде»: на Харьковщине мошенник обманул двух пенсионерок

Автор: Оксана Якушко
Популярно
В ГУР сообщили о ситуации на Купянском направлении
В ГУР сообщили о ситуации на Купянском направлении
08.09.2023, 15:12
Поезд Киев – Харьков будет курсировать чаще: расписание
Поезд Киев – Харьков будет курсировать чаще: расписание
08.09.2023, 12:51
На взятке в Харькове «погорел» чиновник райадминистрации: подробности
На взятке в Харькове «погорел» чиновник райадминистрации: подробности
08.09.2023, 16:55
1730 л нелегального алкоголя нашла полиция в магазине Харьковской области
1730 л нелегального алкоголя нашла полиция в магазине Харьковской области
08.09.2023, 17:37
Надевал военную форму и брал топор: на Харьковщине поймали серийного вора
Надевал военную форму и брал топор: на Харьковщине поймали серийного вора
08.09.2023, 16:18
Мошенник-рецидивист «продал» чужой дом за 200 тысяч грн в Харьковской области
Мошенник-рецидивист «продал» чужой дом за 200 тысяч грн в Харьковской области
08.09.2023, 18:41

Новости по теме:

17:37
1730 л нелегального алкоголя нашла полиция в магазине Харьковской области
18:36
17 многоквартирных домов хотят отстроить в городе под Харьковом до зимы
17:27
На Купянском направлении рф собирает «ударный кулак» для штурма – Евлаш
21:07
С домом в центре Харькова, который хотят снести, творятся странные вещи
15:03
Пожар в Доме архитектора в Харькове: что пострадало и как будут ремонтировать

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Мошенник-рецидивист «продал» чужой дом за 200 тысяч грн в Харьковской области»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 8 сентября 2023 в 18:41;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "41-летний мужчина с богатым уголовным прошлым задурил женщине голову и убедил перевести ему на карточку почти 200 тысяч грн., сообщила Харьковская областная прокуратура.".