Мошенник-рецидивист «продал» чужой дом за 200 тысяч грн в Харьковской области

41-летний мужчина с богатым уголовным прошлым задурил женщине голову и убедил перевести ему на карточку почти 200 тысяч грн., сообщила Харьковская областная прокуратура.

В июне этого года 41-летний подозреваемый познакомился с женщиной, рассказавшей ему, что она хочет купить частный дом. Злоумышленник быстро сориентировался и заявил, что имеет знакомых, которые продают дом, расположенный в одном из поселков Богодуховского района, за 200 тысяч гривен.

Но, мол, сейчас в этом доме проживают люди, потому внутреннюю обстановку показать нет возможности, но можно посмотреть фото здания с улицы.

Затем, используя психологические приемы и манипулируя, мошенник убедил передать ему деньги то в качестве задатка, то для переоформления документов. Потерпевшая, доверяя «продавцу», перевела средства на карточку подозреваемого частями. Так злоумышленник обманул женщину почти на 200 тыс. грн.

Богодуховская окружная прокуратура Харьковской области сообщила о подозрении 41-летнему мужчине по факту мошенничества, совершенного повторно (ч. 2 ст. 190 УК Украины).