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«Ваш родственник в беде»: на Харьковщине мошенник обманул двух пенсионерок

Общество 15:59   05.09.2023
Виктория Яковенко
«Ваш родственник в беде»: на Харьковщине мошенник обманул двух пенсионерок Фото: ГУНП в Харьковской области

На Харьковщине сообщили о подозрении мошеннику, который действовал по схеме «ваш родственник в беде». Аферист выманил у 82-летней и 83-летней жительниц города Первомайский 238 тыс. грн.

За деньги мужчина обещал «решить вопрос» об избежании уголовной ответственности за совершение ДТП, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Злоумышленником оказался 23-летний житель села Сычевка Луганской области. Установлено, что мужчина находится под следствием в Черкасской области за совершение аналогичных преступлений, где ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Аферисту сообщили о подозрении по ч. 2 ст.190 (мошенничество) УКУ. Ему грозит до 3 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 15:59;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине сообщили о подозрении мошеннику, который действовал по схеме «ваш родственник в беде». Аферист выманил у 82-летней и 83-летней жительниц города Первомайский 238 тыс. грн.".