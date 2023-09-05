«Ваш родственник в беде»: на Харьковщине мошенник обманул двух пенсионерок

На Харьковщине сообщили о подозрении мошеннику, который действовал по схеме «ваш родственник в беде». Аферист выманил у 82-летней и 83-летней жительниц города Первомайский 238 тыс. грн.

За деньги мужчина обещал «решить вопрос» об избежании уголовной ответственности за совершение ДТП, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Злоумышленником оказался 23-летний житель села Сычевка Луганской области. Установлено, что мужчина находится под следствием в Черкасской области за совершение аналогичных преступлений, где ему избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Аферисту сообщили о подозрении по ч. 2 ст.190 (мошенничество) УКУ. Ему грозит до 3 лет тюрьмы.

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