Продавал несуществующих породистых щенков: харьковчанин обманул девять человек

В Харькове 26-летнего мужчину будут судить по факту мошенничества. Он с ноября прошлого года выставлял объявления в интернете о продаже породистых щенков, хотя на самом деле никакого отношения к разведению собак не имел.

По данным Харьковской областной прокуратуры, покупателей мошенник просил перевести деньги на его банковскую карточку и обещал доставить собаку новому хозяину. Сумма переводов от потерпевших варьировалась от 3500 до 12500 грн.

Однако сразу после получения средств, злоумышленник переставал выходить на связь. Жертвами мошенника стали девять человек, добавили правоохранители.

Мужчину обвиняют по факту мошенничества (ч. 1, 2 ст. 190 УКУ).