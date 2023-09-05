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Продавав неіснуючих породистих цуценят: харків’янин обдурив дев’ять людей

Суспільство 12:16   05.09.2023
Вікторія Яковенко
Продавав неіснуючих породистих цуценят: харків’янин обдурив дев’ять людей Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові 26-річного чоловіка судитимуть за фактом шахрайства. Він з листопада минулого року виставляв оголошення в інтернеті щодо продажу породистих цуценят, хоча насправді жодного відношення до розведення собак не мав.

За даними Харківської обласної прокуратури, покупців шахрай просив перевести гроші на його банківську картку та обіцяв доставити собаку новому господарю. Сума переказів від потерпілих варіювалась від 3500 до 12500 грн.

Проте одразу після отримання коштів зловмисник переставав виходити на зв’язок. Жертвами шахрая стали дев’ять людей, додали правоохоронці.

Чоловіка звинувачують за фактом шахрайства (ч. 1, 2 ст. 190 ККУ).

Читайте також: Харків’ян обманював шахрай, який представлявся лікарем: шукають жертв

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 12:16;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові 26-річного чоловіка судитимуть за фактом шахрайства. Він з листопада минулого року виставляв оголошення в інтернеті щодо продажу породистих цуценят, хоча насправді жодного відношення до розведення собак не мав.".