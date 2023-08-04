Харків’ян обманював шахрай, який представлявся лікарем: шукають жертв

47-річний чоловік вимагав гроші у харків’ян нібито для проведення термінових операцій їхнім друзям та знайомим.

Спіймати фігуранта вдалося після того, як одна з жертв заявила в поліцію про шахрайство. Жінка повідомила, що 7 червня вдень їй зателефонував невідомий та представився лікарем.

“Повідомив, що подрузі необхідні гроші на операцію та до неї приїде чоловік, якому необхідно передати гроші. Того ж дня до жінки приїхав невідомий, якому вона віддала 17000 гривень, 500 доларів США та 200 євро”, – відзначили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як виявилося, довірлива харків’янка стала не єдиною, хто постраждав від дій цього шахрая. Поліція встановила вже три факти аналогічних злочинів, які здійснював “лікар”.

“За місцем мешкання зловмисника поліцейські вилучили мобільні телефони, сім-карти та інші предмети та речі, що підтверджують злочинну діяльність чоловіка”, – поінформували поліціянти.

Кримінальну справу відкрили за статтею “шахрайство”. Наразі слідчі шукають інших жертв. Тих, хто зіткнувся із шахраєм, просять звертатися до поліції за номерами: 102 або (097) 965-39-12.