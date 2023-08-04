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Харьковчан обманывал мошенник, представлявшийся врачом: ищут жертв

Происшествия 19:40   04.08.2023
Оксана Горун
Харьковчан обманывал мошенник, представлявшийся врачом: ищут жертв

47-летний мужчина вымогал деньги у харьковчан якобы для проведения срочных операций их друзьям и знакомым.

Поймать фигуранта удалось после того, как одна из жертв заявила в полицию о мошенничестве. Женщина сообщила, что 7 июня днем ей позвонил неизвестный и представился врачом.

«Сообщил, что подруге необходимы деньги на операцию, и к ней приедет мужчина, которому необходимо передать деньги. В тот же день к женщине приехал неизвестный, которому она отдала 17 000 гривен, 500 долларов США и 200 евро», — отметили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как оказалось, доверчивая харьковчанка стала не единственной пострадавшей от действий этого мошенника. Полиция установила уже три факта аналогичных преступлений, которые провернул «врач».

«По месту жительства злоумышленника полицейские изъяли мобильные телефоны, сим-карты и другие предметы и вещи, подтверждающие преступную деятельность мужчины», — проинформировали полицейские.

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Уголовное дело открыли по статье «мошенничество». Сейчас следователи ищут других жертв. Тех, кто столкнулся с мошенником, просят обращаться в полицию по номерам: 102 или (097) 965-39-12.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 августа 2023 в 19:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "47-летний мужчина вымогал деньги у харьковчан якобы для проведения срочных операций их друзьям и знакомым".