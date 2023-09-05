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«Ваш родич у біді»: на Харківщині шахрай обдурив двох пенсіонерок

Суспільство 15:59   05.09.2023
Вікторія Яковенко
«Ваш родич у біді»: на Харківщині шахрай обдурив двох пенсіонерок Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині повідомили про підозру шахраю, який діяв за схемою «ваш родич у біді». Аферист виманив у 82-річної та 83-річної мешканок міста Первомайський 238 тис. грн.

За гроші чоловік обіцяв «розв’язати питання» щодо уникнення кримінальної відповідальності за скоєння ДТП, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зловмисником виявився 23-річний мешканець села Сичівка Луганської області. Наразі встановлено, що чоловік перебуває під слідством у Черкаській області за скоєння аналогічних злочинів, де йому обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Аферисту повідомили про підозру за ч. 2 ст.190 (шахрайство) ККУ. Йому загрожує до 3 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 5 Вересня 2023 в 15:59;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині повідомили про підозру шахраю, який діяв за схемою «ваш родич у біді». Аферист виманив у 82-річної та 83-річної мешканок міста Первомайський 238 тис. грн.".