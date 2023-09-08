Шахрай-рецидивіст «продав» чужий будинок за 200 тисяч грн на Харківщині

41-річний чоловік із багатим кримінальним минулим задурив жінці голову та переконав перевести йому на картку майже 200 тисяч грн., повідомила Харківська обласна прокуратура.

У червні цього року 41-річний підозрюваний познайомився з жінкою, яка розповіла йому, що хоче купити приватний будинок. Зловмисник швидко зорієнтувався і повідомив, що якраз має знайомих, які продають будинок, розташований в одному із селищ Богодухівського району, за 200 тисяч гривень.

Але, мовляв, наразі в цьому будинку проживають люди, тому внутрішню обстановку показати немає можливості, але можна роздивитися фото будівлі з вулиці.

Потім, використовуючи психологічні прийоми і маніпулюючи, шахрай переконав передати йому гроші то у якості завдатку, то для переоформлення документів. Потерпіла, довіряючи «продавцю», переказала кошти на картку підозрюваного частинами. Таким чином зловмисник ошукав жінку на майже 200 тис. грн.

Богодухівська окружна прокуратура Харківської області повідомила про підозру 41-річному чоловіку за фактом шахрайства, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 190 КК України).