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У Харкові жінка влаштовувалась у службу доставки та безоплатно годувала рідних

Суспільство 15:26   13.09.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові жінка влаштовувалась у службу доставки та безоплатно годувала рідних Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові викрили 26-річну жінку, яка вкрала у служби доставки їжі на 380 тисяч гривень.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, жінка працювала оператором служби доставки. Вона безкоштовно доставляла готову їжу близьким та знайомим, іноді вказувала свої дані й адресу для доставки. Працювала зловмисниця за шахрайською схемою протягом минулого та поточного року.

2 серпня до правоохоронців звернувся представник однієї зі служб доставки Харкова. Він розповів, що жінка оформлювала замовлення їжі, ставила відмітку про оплату, хоча гроші на рахунок служби не надходили. Потім курʼєр доставляв замовлення до вказаних адрес.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 15:26;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові викрили 26-річну жінку, яка вкрала у служби доставки їжі на 380 тисяч гривень.".