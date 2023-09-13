У Харкові жінка влаштовувалась у службу доставки та безоплатно годувала рідних

У Харкові викрили 26-річну жінку, яка вкрала у служби доставки їжі на 380 тисяч гривень.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, жінка працювала оператором служби доставки. Вона безкоштовно доставляла готову їжу близьким та знайомим, іноді вказувала свої дані й адресу для доставки. Працювала зловмисниця за шахрайською схемою протягом минулого та поточного року.

2 серпня до правоохоронців звернувся представник однієї зі служб доставки Харкова. Він розповів, що жінка оформлювала замовлення їжі, ставила відмітку про оплату, хоча гроші на рахунок служби не надходили. Потім курʼєр доставляв замовлення до вказаних адрес.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ.