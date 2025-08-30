Оправдывал РФ и навязывал любовь ко врагу местным: кого подозревают
В коллаборационизме подозревают жителя Дергачевщины, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Фигурант дела – 41-летний житель села Дубовка Харьковского района. По версии следствия, он встал на сторону врага в феврале 2022 года – тогда населенный пункт захватили россияне.
«Когда село находилось под контролем российских военных, мужчина в присутствии местных жителей публично отрицал факт вооруженной агрессии России против Украины. Он озвучивал антигосударственные высказывания. Своими действиями злоумышленник поддерживал оккупационный режим и пытался повлиять на мнение граждан», – пишут в полиции.
По этому факту в полиции уже открыли уголовное производство. Мужчина получил подозрение.
