Виправдовував РФ і нав’язував любов до ворога місцевим: кого підозрюють
У колабораціонізмі підозрюють мешканця Дергачівщини, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.
Фігурант справи – 41-річний мешканець села Дубівка Харківського району. За версією слідства, він став на бік ворога в лютому 2022 року – тоді населений пункт захопили росіяни.
“Коли село перебувало під контролем російських військових, чоловік у присутності місцевих жителів публічно заперечував факт збройної агресії рф проти України. Він озвучував антидержавні висловлювання. Своїми діями зловмисник підтримував окупаційний режим та намагався вплинути на думку громадян”, – зазначили в поліції.
За цим фактом у поліції вже відкрили кримінальне провадження. А чоловік отримав підозру.
30 Серпня 2025 в 15:40
