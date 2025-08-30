Live
  • Сб 30.08.2025
  • Харків  +31°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

Виправдовував РФ і нав’язував любов до ворога місцевим: кого підозрюють

Події 15:40   30.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Виправдовував РФ і нав’язував любов до ворога місцевим: кого підозрюють

У колабораціонізмі підозрюють мешканця Дергачівщини, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області. 

Фігурант справи – 41-річний мешканець села Дубівка Харківського району. За версією слідства, він став на бік ворога в лютому 2022 року – тоді населений пункт захопили росіяни.

“Коли село перебувало під контролем російських військових, чоловік у присутності місцевих жителів публічно заперечував факт збройної агресії рф проти України. Він озвучував антидержавні висловлювання. Своїми діями зловмисник підтримував окупаційний режим та намагався вплинути на думку громадян”, – зазначили в поліції.

За цим фактом у поліції вже відкрили кримінальне провадження. А чоловік отримав підозру.

Читайте також: Поспішав додому: у викраденні авто та мопеда підозрюють мешканця Дніпропетровщини

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Про проблеми з евакуацією на Куп’янщині розповів Канашевич
Про проблеми з евакуацією на Куп’янщині розповів Канашевич
30.08.2025, 16:14
Виправдовував РФ і нав’язував любов до ворога місцевим: кого підозрюють
Виправдовував РФ і нав’язував любов до ворога місцевим: кого підозрюють
30.08.2025, 15:40
“Правий сектор” VS “ХарківПрайд”: у центрі Харкова – колотнеча
“Правий сектор” VS “ХарківПрайд”: у центрі Харкова – колотнеча
30.08.2025, 13:30
Ворог захопив нові території у районі Козачої Лопані – ISW
Ворог захопив нові території у районі Козачої Лопані – ISW
29.08.2025, 07:30
У Львові вбили ексспікера ВРУ Андрія Парубія (доповнено)
У Львові вбили ексспікера ВРУ Андрія Парубія (доповнено)
30.08.2025, 12:54
Шість військових РФ та 77 одиниць техніки знищили ЗСУ на півночі області
Шість військових РФ та 77 одиниць техніки знищили ЗСУ на півночі області
30.08.2025, 14:25

Новини за темою:

14:00
Допомагав росіянам грабувати односельців: житель Липців сяде на 11 років
10:30
Зірвати підготовку до опалювального сезону у Харкові – хто допомагав ворогові
11:30
Здавав місця дислокації свого підрозділу та готував прориви РФ – версія СБУ
11:45
За роботу поліцейським на боці РФ судитимуть мешканця Куп’янська
10:35
«Зливав» місця дислокації ЗСУ: підозрюють колишнього харківського актора

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Виправдовував РФ і нав’язував любов до ворога місцевим: кого підозрюють»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Серпня 2025 в 15:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У колабораціонізмі підозрюють мешканця Дергачівщини, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області. ".