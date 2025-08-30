Виправдовував РФ і нав’язував любов до ворога місцевим: кого підозрюють

У колабораціонізмі підозрюють мешканця Дергачівщини, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Фігурант справи – 41-річний мешканець села Дубівка Харківського району. За версією слідства, він став на бік ворога в лютому 2022 року – тоді населений пункт захопили росіяни.

“Коли село перебувало під контролем російських військових, чоловік у присутності місцевих жителів публічно заперечував факт збройної агресії рф проти України. Він озвучував антидержавні висловлювання. Своїми діями зловмисник підтримував окупаційний режим та намагався вплинути на думку громадян”, – зазначили в поліції.

За цим фактом у поліції вже відкрили кримінальне провадження. А чоловік отримав підозру.