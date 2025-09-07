Почти 1 млн грн переплатила чиновник харьковского НИИ за микроскоп
Чиновница харьковского научного института приобрела инфракрасный микроскоп за 4,2 млн грн, сообщает областная прокуратура.
Во время публичных закупок уполномоченное лицо из научного института в Харькове искусственно завысило ожидаемую стоимость инфракрасного микроскопа.
Чиновница казала коммерческие предложения трех компаний, две из которых не предоставляли никаких официальных документов. Это позволило женщине сформировать завышенную стоимость закупки.
В дальнейшем она заключила договор с одной из фирм-поставщиков на сумму свыше 4,2 млн. гривен. Но реальная рыночная стоимость аналогичного микроскопа на тот момент составляла около 3,3 млн. грн. с учетом НДС.
Нанесенный ущерб в результате закупки по завышенной стоимости составил почти 1 млн грн бюджетных средств.
Прокуроры направили в Шевченковский райсуд Харькова обвинительный акт в отношении сотрудницы государственного предприятия по факту злоупотребления служебным положением
Суд наложил арест на квартиру женщины. Это необходимо, чтобы обеспечить возмещение ущерба, причиненного государству, и вернуть незаконно израсходованные бюджетные средства.
