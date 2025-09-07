Майже 1 млн грн переплатила посадовиця харківського інституту за мікроскоп
Чиновниця харківського наукового інституту придбала інфрачервоний мікроскоп за 4,2 млн грн, повідомляє обласна прокуратура.
Під час публічних закупівель уповноважена особа з наукового інституту у Харкові штучно завищила очікувану вартість інфрачервоного мікроскопа.
Посадовиця вказала комерційні пропозиції трьох компаній, дві з яких не надавали жодних офіційних документів. Це дозволило жінці сформувати завищену вартість закупівлі.
Надалі вона уклала договір з однією з фірм-постачальників на суму понад 4,2 млн гривень. Але реальна ринкова вартість аналогічного мікроскопа на той момент складала близько 3,3 млн грн з урахуванням ПДВ.
Завдані збитки внаслідок закупівлі за завищеною вартістю склали майже 1 млн грн бюджетних коштів
Прокурори направили до Шевченківського райсуду Харкова обвинувальний акт щодо співробітниці державного підприємства за фактом зловживання службовим становищем
Суд наклав арешт на квартиру жінки. Це необхідно, щоб відшкодувати збитки, завдані державі, та повернути незаконно витрачені бюджетні кошти.
Читайте також: Палає будівля Кабміну України, пошкоджений міст через Дніпро – наслідки атаки
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: инфракрасный микроскоп, микроскоп, научный институт, НИИ, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Майже 1 млн грн переплатила посадовиця харківського інституту за мікроскоп»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2025 в 12:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чиновниця харківського наукового інституту придбала інфрачервоний мікроскоп за 4,2 млн грн, повідомляє обласна прокуратура.".