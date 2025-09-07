Майже 1 млн грн переплатила посадовиця харківського інституту за мікроскоп

Чиновниця харківського наукового інституту придбала інфрачервоний мікроскоп за 4,2 млн грн, повідомляє обласна прокуратура.

Під час публічних закупівель уповноважена особа з наукового інституту у Харкові штучно завищила очікувану вартість інфрачервоного мікроскопа.

Посадовиця вказала комерційні пропозиції трьох компаній, дві з яких не надавали жодних офіційних документів. Це дозволило жінці сформувати завищену вартість закупівлі.

Надалі вона уклала договір з однією з фірм-постачальників на суму понад 4,2 млн гривень. Але реальна ринкова вартість аналогічного мікроскопа на той момент складала близько 3,3 млн грн з урахуванням ПДВ.

Завдані збитки внаслідок закупівлі за завищеною вартістю склали майже 1 млн грн бюджетних коштів

Прокурори направили до Шевченківського райсуду Харкова обвинувальний акт щодо співробітниці державного підприємства за фактом зловживання службовим становищем

Суд наклав арешт на квартиру жінки. Це необхідно, щоб відшкодувати збитки, завдані державі, та повернути незаконно витрачені бюджетні кошти.