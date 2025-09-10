«Впереди много вызовов»: на какую поддержку рассчитывает мэр Харькова Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов 10 сентября встретился с директором Офиса ЮНОПС в Украине и Восточной Европе Массимо Дианой. Они обсудили результаты реализуемых проектов и определили основные направления на будущее.

«С начала полномасштабной войны ЮНОПС остается одним из надежных партнеров Харькова. При поддержке ЕС и правительства Японии в городе уже реализовано проекты более чем на 11 млн долларов. Речь идет о ремонте поврежденного жилья в наиболее пострадавших районах города, обеспечении энергетической стабильности, обустройстве укрытий в школах и детсадах, а также модернизации медицинских учреждений», — сообщили в Харьковском горсовете.

Терехов подчеркнул, что для города крайне важно иметь такого международного партнера. Отмечает: благодаря ЮНОПС в Харькове уже восстановлены сотни домов, больницы, школы и детсады, а также усилена энергетическая инфраструктура. Мэр отметил, что сотрудничество должно продолжаться в сферах, которые являются критическими для жизни харьковчан.

«ЮНОПС поддерживает Харьков с самого начала войны. Благодаря вам, мы смогли восстановить жилье на Северной Салтовке и Алексеевке, усилить энергетику, обеспечить условия для безопасного обучения детей. Это конкретная помощь тысячам харьковчан. Впереди еще много вызовов – энергетика, реконструкция поврежденного жилья, строительство первого в Украине подземного детсада. Уверен, что вместе мы сможем сделать еще больше», – отметил городской голова.

В свою очередь Массимо Диана подчеркнул, что Харьков остается одним из главных направлений работы организации.

«Мы высоко ценим партнерство с Харьковом. Несмотря на сложные условия и дефицит ресурсов, мы уже реализовали важные проекты в сфере энергетики, жилья, образования и медицины. Для нас принципиально поддерживать Харьков в эти трудные времена. В будущем мы готовы сосредоточиться на новых проектах, от развития системы социального жилья до усиления энергетической независимости и тех решениях, которые помогут быстро преодолеть все вызовы, которые сегодня стоят перед вашим городом», — подчеркнул он.

Справка. ЮНОПС — это учреждение Организации Объединенных Наций, которое предоставляет услуги в сфере инфраструктуры, закупок и управления проектами.