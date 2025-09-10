«Попереду ще багато викликів»: на яку підтримку розраховує мер Харкова Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов 10 вересня зустрівся з директором Офісу ЮНОПС в Україні та Східній Європі Массімо Діаною. Вони обговорили результати реалізованих проєктів і визначили основні напрямки на майбутнє.

«Від початку повномасштабної війни ЮНОПС залишається одним із надійних партнерів Харкова. За підтримки ЄС та уряду Японії в місті вже реалізовано проєкти на понад 11 млн доларів. Йдеться про ремонт пошкодженого житла в найбільш постраждалих районах міста, забезпечення енергетичної стабільності, облаштування укриттів у школах і дитсадках, а також модернізацію медичних закладів», – повідомили у Харківській міськраді.

Терехов підкреслив, що для міста вкрай важливо мати такого міжнародного партнера. Зазначає: завдяки ЮНОПС у Харкові вже відновлено сотні осель, лікарні, школи й дитсадки, а також посилена енергетична інфраструктура. Мер зазначив, що співпраця має продовжуватися у сферах, які є критичними для життя харків’ян.

«ЮНОПС підтримує Харків від самого початку війни. Завдяки вам ми змогли відновити житло на Північній Салтівці й Олексіївці, посилити енергетику, забезпечити умови для безпечного навчання дітей. Це конкретна допомога тисячам харків’ян. Попереду ще багато викликів – енергетика, реконструкція пошкодженого житла, будівництво першого в Україні підземного дитсадка. Впевнений, що разом ми зможемо зробити ще більше», – зазначив міський голова.

Своєю чергою Массімо Діана підкреслив, що Харків залишається одним із головних напрямків роботи організації.

«Ми високо цінуємо партнерство з Харковом. Попри складні умови та дефіцит ресурсів, ми вже реалізували важливі проєкти у сферах енергетики, житла, освіти й медицини. Для нас є принциповим підтримувати Харків у ці важкі часи. У майбутньому ми готові зосередитися на нових проєктах, від розвитку системи соціального житла до посилення енергетичної незалежності, і тих рішеннях, які допоможуть швидко подолати всі виклики, що сьогодні стоять перед вашим містом», – наголосив він.

Довідка. ЮНОПС – це установа Організації Обʼєднаних Націй, яка надає послуги у сфері інфраструктури, закупівель та управління проєктами.