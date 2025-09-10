Live
  • Ср 10.09.2025
  • Харків  +25°С
  • USD 41.12
  • EUR 48.29

«Попереду ще багато викликів»: на яку підтримку розраховує мер Харкова Терехов

Суспільство 14:56   10.09.2025
Вікторія Яковенко
«Попереду ще багато викликів»: на яку підтримку розраховує мер Харкова Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов 10 вересня зустрівся з директором Офісу ЮНОПС в Україні та Східній Європі Массімо Діаною. Вони обговорили результати реалізованих проєктів і визначили основні напрямки на майбутнє.

«Від початку повномасштабної війни ЮНОПС залишається одним із надійних партнерів Харкова. За підтримки ЄС та уряду Японії в місті вже реалізовано проєкти на понад 11 млн доларів. Йдеться про ремонт пошкодженого житла в найбільш постраждалих районах міста, забезпечення енергетичної стабільності, облаштування укриттів у школах і дитсадках, а також модернізацію медичних закладів», – повідомили у Харківській міськраді.

Терехов підкреслив, що для міста вкрай важливо мати такого міжнародного партнера. Зазначає: завдяки ЮНОПС у Харкові вже відновлено сотні осель, лікарні, школи й дитсадки, а також посилена енергетична інфраструктура. Мер зазначив, що співпраця має продовжуватися у сферах, які є критичними для життя харків’ян.

ЮНОПС в Харькове
Фото: Харківська міськрада
ЮНОПС в Харькове
Фото: Харківська міськрада

«ЮНОПС підтримує Харків від самого початку війни. Завдяки вам ми змогли відновити житло на Північній Салтівці й Олексіївці, посилити енергетику, забезпечити умови для безпечного навчання дітей. Це конкретна допомога тисячам харків’ян. Попереду ще багато викликів – енергетика, реконструкція пошкодженого житла, будівництво першого в Україні підземного дитсадка. Впевнений, що разом ми зможемо зробити ще більше», – зазначив міський голова.

Своєю чергою Массімо Діана підкреслив, що Харків залишається одним із головних напрямків роботи організації.

«Ми високо цінуємо партнерство з Харковом. Попри складні умови та дефіцит ресурсів, ми вже реалізували важливі проєкти у сферах енергетики, житла, освіти й медицини. Для нас є принциповим підтримувати Харків у ці важкі часи. У майбутньому ми готові зосередитися на нових проєктах, від розвитку системи соціального житла до посилення енергетичної незалежності, і тих рішеннях, які допоможуть швидко подолати всі виклики, що сьогодні стоять перед вашим містом», – наголосив він.

ЮНОПС в Харькове
Фото: Харківська міськрада
ЮНОПС в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Довідка. ЮНОПС – це установа Організації Обʼєднаних Націй, яка надає послуги у сфері інфраструктури, закупівель та управління проєктами.

Читайте також: Скільки харків’ян отримали сертифікати з єВідновлення, розказав Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Статистика аварій на Харківщині: небезпечні години назвали у поліції
Статистика аварій на Харківщині: небезпечні години назвали у поліції
10.09.2025, 15:30
Харків’янка з Гарварду пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з Гарварду пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
«Попереду ще багато викликів»: на яку підтримку розраховує мер Харкова Терехов
«Попереду ще багато викликів»: на яку підтримку розраховує мер Харкова Терехов
10.09.2025, 14:56
Понад пів тисячі людей постраждали у ДТП за місяць на Харківщині
Понад пів тисячі людей постраждали у ДТП за місяць на Харківщині
10.09.2025, 14:23
Три будинки знесуть у Харкові: мерія назвала адреси
Три будинки знесуть у Харкові: мерія назвала адреси
10.09.2025, 13:42
Трактор для роботи на важких ґрунтах: які характеристики критичні?
Трактор для роботи на важких ґрунтах: які характеристики критичні?
10.09.2025, 13:55

Новини за темою:

20:13
Скільки харків’ян отримали сертифікати з єВідновлення, розказав Терехов
19:35
Скільки укриттів наразі є у Харкові, розповів Терехов
16:18
Вибух чули харків’яни: що це було, повідомив Терехов
20:35
Вибух у Харкові: БпЛА “Молния” влучив по території навчального закладу
21:50
Харків хоче купити 85 уживаних автобусів з ЄС: Терехов пояснив, навіщо

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: ««Попереду ще багато викликів»: на яку підтримку розраховує мер Харкова Терехов»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Вересня 2025 в 14:56;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов 10 вересня зустрівся з директором Офісу ЮНОПС в Україні та Східній Європі Массімо Діаною.".