Как выбрать шампунь?

Выбор шампуня нельзя превращать в простую формальность, ведь от этого зависит красота и здоровье ваших волос. Но что делать, если вы зашли в магазин, а вокруг десятки разных бутылочек разной формы, цвета и размера?

На одних производитель гарантирует удивительный объем, на других – супер-восстановление, на третьих – неповторимый блеск. Как же не прогадать и выбрать по-настоящему качественный продукт?

Критерии выбора

Нужно знать одну простую вещь: шампунь должен решать в первую очередь проблемы кожи головы, а потом – самих волос. Поэтому следует руководствоваться следующим:

• Сухая и чувствительная кожа головы – подойдут мягкие, успокаивающие шампуни с пометками «увлажняющий», «для чувствительной кожи».

• Жирные корни – необходимый шампунь с маркировкой «для жирных волос».

• Нормальный тип кожи головы – имеет смысл остановиться на моющих средствах со стандартным и нейтральным составом.

Что же касается волос, то следует учесть:

• Для окрашенных волос – шампуни с пометкой «Color Protect».

• Для поврежденных волос – восстановительные составы.

• Для тонкого и лишенного объема – шампуни с протеинами и кондиционерами.

• Для вьющихся и непослушных волос – увлажняющие шампуни с маслами, которые борются с сухостью и пушистостью.

Следуя таким простым правилам, вы всегда сможете легко выбрать себе хороший шампунь, который подойдет именно вашему типу волос и коже головы.

Чего избегать

Нежелательно, если в составе находятся сульфаты. Они отвечают за формирование густой пены, но при этом сильно сушат кожу. Если она чувствительна, то лучше остановить выбор на альтернативных вариантах. Также не рекомендуется злоупотреблять моющими средствами с силиконом. Конечно, они придают сильный блеск и гладкость, но со временем силикон накапливается в волосах и портит их начальную структуру.

Выбор шампуня – это индивидуальный процесс. Экспериментируйте, прислушивайтесь к потребностям своих волос – и вы обязательно найдете именно то средство, которое превратит вашу шевелюру. Если у вас есть трудности, всегда можно проконсультироваться со специалистами, которые дадут свои рекомендации и помогут подобрать подходящий шампунь. И помните, что правильный шампунь – залог красоты и здоровья.