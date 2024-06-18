Телевизор – современный девайс для развлечений и отдыха
Нынешние телевизоры являются универсальными решениями, с помощью которых можно просматривать стандартные спутниковые либо кабельные каналы, а также пользоваться приставками и встроенными функциями. Источников контента может быть немало и пользователям остается лишь наслаждаться полноценной картинкой.
Сегодня есть устройства для дома и квартиры, они отличаются количеством разъемов, диагональю, типом установленной матрицы, подсветкой и многими другими параметрами. Практически всегда покупается Смарт телевизор, с помощью которого устройство можно превратить в полноценный компьютер. Встроенный функционал позволит просматривать контент из нескольких тысяч каналов со всего мира, включая стриминговые сервисы и видеохостинги.
Технологичные особенности
Стоимость техники чаще всего обуславливается применяемыми технологиями и уникальными возможностями. В современных реалиях можно отметить наличие следующих возможностей:
🔹 Smart TV (набор функций для быстрого доступа к социальным сетям, различным сервисам и даже браузеру, превращая телевизор в полноценный ПК);
🔹 WiFi (подключение по беспроводной связи для максимального удобства пользователей);
🔹 Bluetooth (беспроводная связь с другими устройствами для передачи данных либо подключения наушников);
🔹 HDR (повышение качества изображения, картинка будет живой, яркой и в целом с повышенной контрастностью);
🔹 частота 100 Гц и более (создается идеальная картинка в динамических сценах благодаря тому, что кадры быстро сменяют друг друга);
🔹 голосовое управление (активация разных программ либо функция посредством голосовых команд).
Желательно чтобы в телевизоре был разъем USB для подключения дополнительных устройств и приставок.
Разрешение экранов
Этот параметр определяет качество картинки, а на выбор в наше время есть следующие варианты:
🔹 HD (1366×768) – стандартное разрешение для большинства бюджетных моделей устройств, постепенно выходит из эксплуатации из-за неактуальности;
🔹 Full HD (1920×1080) – оптимальный вариант для создания приятной и качественной картинки, при этом повышается детализация видео;
🔹 Ultra WQHD+ (3840×1600) – удается насладиться улучшенным вариантом исполнения экрана, картинка динамичная и обладает сочными оттенками;
🔹 4К Ultra HD (3840×2160) – комфортный просмотр не только контента, но и создается идеальная основа для игры в приставку;
🔹 8K (7680х4320) – революционное решение с наиболее высококачественным изображением, но телевизоры с таким разрешением очень дорогие.
После разрешения нужно выбрать диагональ, дизайн ножки, наличие нужных разъемов и их количество.
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- Категории: Реклама, Харьков; Теги: выбор, девайс, отдых, развлечение, разрешение, телевизор, экран;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 15:33;
Корреспондент Ирина Максимова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нынешние телевизоры являются универсальными решениями, с помощью которых можно просматривать стандартные спутниковые либо кабельные каналы, а также пользоваться приставками и встроенными функциями. Источников контента может быть немало и пользователям остается лишь наслаждаться полноценной картинкой.".