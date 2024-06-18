Телевізор – сучасний девайс для розваг та відпочинку

Нинішні телевізори є універсальними рішеннями, за допомогою яких можна переглядати стандартні супутникові або кабельні канали, а також скористатися приставками та вбудованими функціями. Джерел контенту може бути чимало і користувачам залишається лише насолоджуватися повноцінною картинкою.

Сьогодні є пристрої для дому та квартири, вони відрізняються кількістю роз’ємів, діагоналлю, типом встановленої матриці, підсвічуванням та багатьма іншими параметрами. Практично завжди купується Смарт-телевізор, за допомогою якого пристрій можна перетворити на повноцінний комп’ютер. Вбудований функціонал дозволить переглядати контент із кількох тисяч каналів з усього світу, включаючи стрімінгові сервіси та відеохостинги.

Технологічні особливості

Вартість техніки найчастіше обумовлюється застосовуваними технологіями та унікальними можливостями. У сучасних реаліях можна назвати такі можливості:

🔹 Smart TV (набір функцій для швидкого доступу до соціальних мереж, різних сервісів і навіть браузеру, перетворюючи телевізор на повноцінний ПК);

🔹 WiFi (з’єднання бездротового зв’язку для максимальної зручності користувачів);

🔹 Bluetooth (бездротовий зв’язок з іншими пристроями передачі даних або підключення навушників);

🔹 HDR (підвищення якості зображення, картинка буде живою, яскравою та в цілому з підвищеною контрастністю);

🔹 частота 100 Гц і більше (створюється ідеальна картинка динамічних сцен завдяки тому, що кадри швидко змінюють один одного);

🔹 голосове управління (активація різних програм чи функція у вигляді голосових команд).

Бажано, щоб у телевізорі був роз’єм USB для підключення додаткових пристроїв та приставок.

Розширення екранів

Цей параметр визначає якість картинки, а на вибір у наш час є такі варіанти:

🔹 HD (1366×768) – стандартний дозвіл для більшості бюджетних моделей пристроїв, що поступово виходить з експлуатації через неактуальність;

🔹 Full HD (1920×1080) – оптимальний варіант для створення приємної та якісної картинки, при цьому підвищується деталізація відео;

🔹 Ultra WQHD+ (3840×1600) – вдається насолодитися покращеним варіантом виконання екрана, картинка динамічна і має соковиті відтінки;

🔹 4К Ultra HD (3840×2160) – комфортний перегляд не лише контенту, а й створюється ідеальна основа для гри у приставку;

🔹 8K (7680х4320) – революційне рішення з найбільш високоякісним зображенням, але телевізори з таким дозволом дуже дорогі.

Після дозволу потрібно вибрати діагональ, дизайн ніжки, наявність потрібних роз’ємів та їх кількість.