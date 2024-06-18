Телевізор – сучасний девайс для розваг та відпочинку
Нинішні телевізори є універсальними рішеннями, за допомогою яких можна переглядати стандартні супутникові або кабельні канали, а також скористатися приставками та вбудованими функціями. Джерел контенту може бути чимало і користувачам залишається лише насолоджуватися повноцінною картинкою.
Сьогодні є пристрої для дому та квартири, вони відрізняються кількістю роз’ємів, діагоналлю, типом встановленої матриці, підсвічуванням та багатьма іншими параметрами. Практично завжди купується Смарт-телевізор, за допомогою якого пристрій можна перетворити на повноцінний комп’ютер. Вбудований функціонал дозволить переглядати контент із кількох тисяч каналів з усього світу, включаючи стрімінгові сервіси та відеохостинги.
Технологічні особливості
Вартість техніки найчастіше обумовлюється застосовуваними технологіями та унікальними можливостями. У сучасних реаліях можна назвати такі можливості:
🔹 Smart TV (набір функцій для швидкого доступу до соціальних мереж, різних сервісів і навіть браузеру, перетворюючи телевізор на повноцінний ПК);
🔹 WiFi (з’єднання бездротового зв’язку для максимальної зручності користувачів);
🔹 Bluetooth (бездротовий зв’язок з іншими пристроями передачі даних або підключення навушників);
🔹 HDR (підвищення якості зображення, картинка буде живою, яскравою та в цілому з підвищеною контрастністю);
🔹 частота 100 Гц і більше (створюється ідеальна картинка динамічних сцен завдяки тому, що кадри швидко змінюють один одного);
🔹 голосове управління (активація різних програм чи функція у вигляді голосових команд).
Бажано, щоб у телевізорі був роз’єм USB для підключення додаткових пристроїв та приставок.
Розширення екранів
Цей параметр визначає якість картинки, а на вибір у наш час є такі варіанти:
🔹 HD (1366×768) – стандартний дозвіл для більшості бюджетних моделей пристроїв, що поступово виходить з експлуатації через неактуальність;
🔹 Full HD (1920×1080) – оптимальний варіант для створення приємної та якісної картинки, при цьому підвищується деталізація відео;
🔹 Ultra WQHD+ (3840×1600) – вдається насолодитися покращеним варіантом виконання екрана, картинка динамічна і має соковиті відтінки;
🔹 4К Ultra HD (3840×2160) – комфортний перегляд не лише контенту, а й створюється ідеальна основа для гри у приставку;
🔹 8K (7680х4320) – революційне рішення з найбільш високоякісним зображенням, але телевізори з таким дозволом дуже дорогі.
Після дозволу потрібно вибрати діагональ, дизайн ніжки, наявність потрібних роз’ємів та їх кількість.
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 15:33;
Кореспондент Ірина Максимова у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нинішні телевізори є універсальними рішеннями, за допомогою яких можна переглядати стандартні супутникові або кабельні канали, а також скористатися приставками та вбудованими функціями. Джерел контенту може бути чимало і користувачам залишається лише насолоджуватися повноцінною картинкою.".