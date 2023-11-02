Легкий или производительный: какой ноутбук выбрать
Несмотря на разнообразие гаджетов для работы, учебы и развлечений, лэптопы остаются востребованными. Эти портативные устройства получают все признаки ПК, но довольно компактны, что позволяет всегда носить их с собой — заказать ноутбук можно для выполнения любых задач. Необходимо лишь разобраться, какая модель сможет удовлетворить основные потребности в конкретной ситуации.
Преимущества легких ноутбуков
Ультрабуки — самые компактные и легкие лэптопы. К этой категории портативных ПК относятся устройства:
▪️ с диагональю 12.5–14 дюймов;
▪️ верхней границей толщины 20 мм, веса — 2 кг.
По остальным характеристикам легкие компактные ноутбуки могут кардинально различаться между собой.
Их ключевые преимущества для пользователя:
▪️ минимальный вес — можно легко носить с собой в течение всего дня без ощущения усталости;
▪️ хорошая скорость работы в интернете — такие модели ориентированы на проверку мессенджеров, почты, удобный контроль сервисов;
▪️ разноплановость выполняемых задач — с помощью ультрабука можно набирать текст, редактировать документы, чертить графики, смотреть видеоролики/фильмы, слушать музыку и т.д.
Тонкие модели — оптимальное решение для всех, кто делает акцент на небольших габаритах и минимальном весе устройства.
Мощный ноутбук: основные параметры
Мощность в ситуации с лэптопами — это синоним производительности. Пользователи, работа или развлечения которых связаны с запуском тяжелых программ и приложений, выбирают именно такие устройства. Они обеспечивают хорошее быстродействие (выполнение задач без зависаний даже в режиме многозадачности).
Признаки мощного ноутбука:
▪️ топовый процессор;
▪️ большой объем ОЗУ (минимально 16 ГБ, но чем больше, тем лучше);
▪️ производительная видеокарта.
С этими параметрами придется детальнее разобраться, ведь мощных процессоров, как и видеокарт, много. Но быстро понять, что лэптоп довольно мощный, несложно даже без знания его характеристик. Такой ноутбук:
▪️ запускает последние игры на высоких и максимальных настройках;
▪️ справляется с ресурсоемкими программами (графические, видео- и аудиоредакторы, системы автоматизированного проектирования и др.).
Есть у таких моделей и одна важная особенность: их сложно назвать миниатюрными и легкими. Дело в том, что улучшенная мощность большинства таких лэптопов обеспечивается крупными по размеру комплектующими.
Тонкий и легкий или производительный — довольно непростой выбор, особенно если ноутбук нужен не просто для проверки почты, а выполнения разноплановых задач, в том числе с использованием тяжелых программ. Компромиссное решение не потребуется, если выбрать лэптоп от таких популярных брендов, как Asus, Apple, Lenovo. Эти компании давно научились создавать тонкие и одновременно производительные устройства за счет правильной оптимизации систем и процессов.
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- • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 09:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на разнообразие гаджетов для работы, учебы и развлечений, лэптопы остаются востребованными. Эти портативные устройства получают все признаки ПК, но довольно компактны, что позволяет всегда носить их с собой — заказать ноутбук можно для выполнения любых задач. Необходимо лишь разобраться, какая модель сможет удовлетворить основные потребности в конкретной ситуации".