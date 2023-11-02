Легкий чи продуктивний: який ноутбук обрати

Попри різноманітність гаджетів для роботи, навчання та розваг, лептопи залишаються таким, що мають запит. Ці портативні пристрої мають усі ознаки ПК, але досить компактні, що дозволяє завжди носити їх із собою – замовити ноутбук можна для виконання будь-яких завдань. Необхідно лише розібратися, яка модель зможе задовольнити основні потреби в конкретній ситуації.

Переваги легких ноутбуків

Ультрабуки – найкомпактніші та найлегші лептопи. До цієї категорії портативних ПК належать пристрої:

▪️ з діагоналлю 12.5–14 дюймів;

▪️ верхньою межею товщини 20 мм, ваги – 2 кг.

За рештою характеристик легкі компактні ноутбуки можуть кардинально відрізнятися між собою.

Їхні ключові переваги для користувача:

▪️ мінімальна вага – можна легко носити з собою протягом усього дня без відчуття втоми;

▪️ хороша швидкість роботи в інтернеті – такі моделі орієнтовані на перевірку месенджерів, пошти, зручний контроль сервісів;

▪️ різноплановість виконуваних завдань — за допомогою ультрабука можна набирати текст, редагувати документи, креслити графіки, дивитися відео/фільми, слухати музику тощо.

Тонкі моделі — оптимальне рішення для всіх, хто наголошує на невеликих габаритах і мінімальній вазі пристрою.

Потужний ноутбук: основні параметри

Потужність у ситуації з лептопами – це синонім продуктивності. Користувачі, робота або розваги яких пов’язані із запуском важких програм та застосунків, обирають саме такі пристрої. Вони забезпечують хорошу швидкість (виконання завдань без зависань навіть у режимі багатозадачності).

Ознаки потужного ноутбука:

▪️ топовий процесор;

▪️ великий обсяг ОЗП (мінімально 16 ГБ, але чим більше, тим краще);

▪️ продуктивна відеокарта.

З цими параметрами доведеться розібратися детальніше, адже потужних процесорів, як і відеокарт, багато. Але швидко зрозуміти, що лептоп є досить потужним, нескладно навіть без знання його характеристик. Такий ноутбук:

▪️ запускає останні ігри на високих та максимальних налаштуваннях;

▪️ справляється з ресурсомісткими програмами (графічні, відео- та аудіоредактори, системи автоматизованого проєктування та ін.).

Є в таких моделей ще одна важлива особливість: їх складно назвати мініатюрними та легкими. Річ у тому, що покращена потужність більшості таких лептопів забезпечується великими за розміром комплектуючими.

Тонкий і легкий чи продуктивний — досить непростий вибір, особливо якщо ноутбук потрібний не просто для перевірки пошти, а для виконання різнопланових завдань, у тому числі з використанням важких програм. Компромісне рішення не потрібно, якщо вибрати лептоп від таких популярних брендів, як Asus, Apple, Lenovo. Ці компанії давно навчилися створювати тонкі та одночасно продуктивні пристрої за рахунок правильної оптимізації систем та процесів.