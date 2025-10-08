Live
  • Ср 08.10.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.17

Терехов встретился с Генеральным консулом Польши в Харькове

Общество 19:13   08.10.2025
Оксана Якушко
Терехов встретился с Генеральным консулом Польши в Харькове Фото: ХГС

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с новым Генконсулом Республики Польша в Харькове Давидом Томашевски, сообщает Харьковский горсовет. 

Терехов рассказал о текущей ситуации в городе и вызовах, с которыми Харьков сталкивается из-за постоянных российских атак. И поблагодарил польский народ за финансовую, военную, экономическую и гуманитарную поддержку.

«Сейчас в Харькове повреждено около 9 тыс. жилых домов. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее устранить эти повреждения и поддерживать жизнедеятельность в городе. Я очень благодарен Польше за поддержку украинцев и четкую политическую позицию. Отдельная благодарность нашим городам-партнерам – Познани, Варшаве, Люблину, Ченстоховой, которые помогли в организации летнего отдыха наших детей», — отметил Игорь Терехов.

В свою очередь Давид Томашевски рассказал о возможных направлениях дальнейшего сотрудничества. По его словам, Генеральное консульство готово поддерживать Харьков в восстановлении жилья, привлечении польского бизнеса к работе в городе, реализации культурных проектов.

«Мы очень заинтересованы в тесном сотрудничестве именно с Харьковом. Для нас важно напоминать на всех уровнях о помощи вашему региону. Кроме того, я хочу выразить личное восхищение харьковчанами, которые продолжают работать и развивать город, несмотря на трудности», — подытожил Давид Томашевски.

Фото: ХГС

Читайте также: РФ ударила по электричке, которая ехала из Слатино в Харьков: появились фото

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов
Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов
07.10.2025, 14:46
РФ ударила по электричке, которая ехала из Слатино в Харьков: появились фото
РФ ударила по электричке, которая ехала из Слатино в Харьков: появились фото
08.10.2025, 13:06
Сегодня 8 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 октября 2025: какой праздник и день в истории
08.10.2025, 06:00
Многочисленные попадания в дом в Харькове: на каком этапе восстановление 📷
Многочисленные попадания в дом в Харькове: на каком этапе восстановление 📷
08.10.2025, 16:47
Укрытие для преодоления детских страхов обустроили в Харькове — детали (видео)
Укрытие для преодоления детских страхов обустроили в Харькове — детали (видео)
08.10.2025, 17:35
Терехов встретился с Генеральным консулом Польши в Харькове
Терехов встретился с Генеральным консулом Польши в Харькове
08.10.2025, 19:13

Новости по теме:

07.10.2025
С представителями ПРООН и послом Японии встретился Терехов в Харькове
07.10.2025
Питала три района Харькова – Терехов рассказал, что стало целью РФ накануне
06.10.2025
Самый тяжелый день за неделю для Харькова назвал Терехов (инфографика)
06.10.2025
РФ уничтожила две подстанции в Харькове, к чему нужно быть готовыми – Терехов
01.10.2025
Все удары по Харькову в сентябре россияне нанесли БпЛА – Терехов


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Терехов встретился с Генеральным консулом Польши в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 октября 2025 в 19:13;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с новым Генконсулом Республики Польша в Харькове Давидом Томашевски, сообщает Харьковский горсовет. ".