Терехов встретился с Генеральным консулом Польши в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с новым Генконсулом Республики Польша в Харькове Давидом Томашевски, сообщает Харьковский горсовет.

Терехов рассказал о текущей ситуации в городе и вызовах, с которыми Харьков сталкивается из-за постоянных российских атак. И поблагодарил польский народ за финансовую, военную, экономическую и гуманитарную поддержку.

«Сейчас в Харькове повреждено около 9 тыс. жилых домов. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее устранить эти повреждения и поддерживать жизнедеятельность в городе. Я очень благодарен Польше за поддержку украинцев и четкую политическую позицию. Отдельная благодарность нашим городам-партнерам – Познани, Варшаве, Люблину, Ченстоховой, которые помогли в организации летнего отдыха наших детей», — отметил Игорь Терехов.

В свою очередь Давид Томашевски рассказал о возможных направлениях дальнейшего сотрудничества. По его словам, Генеральное консульство готово поддерживать Харьков в восстановлении жилья, привлечении польского бизнеса к работе в городе, реализации культурных проектов.

«Мы очень заинтересованы в тесном сотрудничестве именно с Харьковом. Для нас важно напоминать на всех уровнях о помощи вашему региону. Кроме того, я хочу выразить личное восхищение харьковчанами, которые продолжают работать и развивать город, несмотря на трудности», — подытожил Давид Томашевски.