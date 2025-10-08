Терехов зустрівся з Генеральним консулом Польщі у Харкові
Мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з новим Генконсулом Республіки Польща у Харкові Давидом Томашевським, повідомляє Харківська міськрада.
Терехов розповів про поточну ситуацію в місті та виклики, з якими Харків стикається через постійні російські атаки. І подякував польському народу за фінансову, військову, економічну та гуманітарну підтримку.
«Наразі у Харкові пошкоджено близько 9 тис. житлових будинків. Ми робимо все можливе, щоб якнайшвидше усунути ці пошкодження та підтримувати життєдіяльність у місті. Я дуже вдячний Польщі за підтримку українців та чітку політичну позицію. Окрема подяка нашим містам-партнерам – Познані, Варшаві, Любліну, Ченстохові, які допомогли в організації літнього відпочинку наших дітей», – зазначив Ігор Терехов.
Давид Томашевский розповів про можливі напрямки подальшої співпраці. За його словами, Генеральне консульство готове підтримувати Харків у відновленні житла, залученні польського бізнесу до роботи у місті, реалізації культурних проєктів.
«Ми дуже зацікавлені у тісній співпраці саме з Харковом. Для нас важливо нагадувати на всіх рівнях допомогу вашому регіону. Крім того, я хочу висловити особисте захоплення харків’янами, які продовжують працювати та розвивати місто, нпопри труднощі», – підсумував Давид Томашевський.
